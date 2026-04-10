Pedro Sánchez proposa crear un “exèrcit europeu comú”: “No en deu anys ni en dos, sinó ja, demà mateix”
El president diu que la UE ha de tenir somnis ambiciosos i evitar la tendència al “replegament”
Miquel Vera Ligero (ACN)
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha lamentat aquest divendres la falta d'ambició d'Europa, una tendència que demana deixar enrere en un món sacsejat per les guerres i les tensions polítiques. “Europa no va néixer del replegament, sinó del coratge polític d’aportar a un món en transformació els seus valors de pau, democràcia, solidaritat i justícia social”, ha dit en un acte organitzat per Politico a Barcelona. Així mateix, ha anunciat que Espanya ja està llesta per a la posada en marxa d’un “exèrcit europeu comú”. “No en deu anys, ni en dos, sinó ja, demà mateix”, ha asseverat, tot dient que aquest pas no és “opcional”, sinó l’únic camí per a les “potències mitjanes” que componen l’Europa actual.
“No hi ha cap raó objectiva per somiar en petit. La Unió Europea (...) s’assenta sobre els fonaments més sòlids de prosperitat, estabilitat i integració que ha conegut la història. Tenim recursos, institucions, talent i valors. Ens falta imaginar fins on podem arribar plegats”, ha ressaltat, abans d’“atrevir-se” i recuperar “ambició”. “Gestionar no és exclusivament la qüestió”, ha afegit, tot dient que aquesta és la posició d’Espanya a Brussel·les.
Segons ha afegit Sánchez, aquesta aposta en camps com la defensa i la seguretat s’ha d’acompanyar d’aquest esforç amb altres carpetes a prioritzar, com el creixement de l’economia o l’impuls per construir més habitatge social. Tal com ha reconegut, Espanya i Portugal van “arribar tard a la cita europea” amb la seva incorporació l’any 1986, un moment en què l’esforç estava centrat a consolidar la democràcia i superar l’aïllament franquista.
“Han passat quatre dècades i el panorama és radicalment diferent. Som una democràcia consolidada, creixem més que cap altra gran economia de la zona euro, millorem els sous i reduïm la desigualtat”, ha afegit en un discurs en què també ha carregat contra Israel pels atacs constants al Líban, que, segons ha alertat, pot acabar devastat com la Franja de Gaza.
