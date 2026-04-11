Més catòlics, menys creients: la paradoxa religiosa a Espanya
El catolicisme ha frenat en els últims tres anys el descens constant de les últimes dues dècades i mitja
Ariadna Mañé (Verificat)
El catolicisme és moda a Espanya, diuen les xarxes. Amb l’àlbum Lux de Rosalía, la pel·lícula Los Domingos, l’auge dels influencers catòlics, els retirs espirituals d’Effetá i el grup de música Hakuna, sembla que una part de la cultura digital s’agenolla davant l’altar. D’altra banda, diversos estudis narren un profund procés de secularització i allunyament de la religió entre la societat espanyola.
Les dades de les enquestes donen la raó a tots dos corrents, a curt termini. El catolicisme ha frenat en els últims tres anys el descens constant de les últimes dues dècades i mitja. El percentatge de la població espanyola major d’edat que es considera catòlica és actualment del 54%, segons el baròmetre del CIS del febrer. Aquest percentatge està lleugerament per sobre del seu mínim històric, el 2023, quan el 51,4% dels espanyols es van declarar catòlics.
Tot i així, a llarg termini, els catòlics estan molt lluny dels percentatges de principis de segle, quan constituïen prop del 80% de la població. En canvi, el grup que més ha crescut en aquest període ha sigut el dels ateus, que han passat de representar el 3,5% dels espanyols al 15,6%.
D’altra banda, els creients espanyols d’altres religions han augmentat gradualment en els últims vint anys, de l’1% a principis dels anys 2000 fins al 3% en l’última enquesta. El 54% de la població, de nacionalitat espanyola i estrangera, es declara religiosa, tot i que només el 17% és practicant regular, segons el baròmetre sobre Religió i Creences a Espanya (BREC) de l’Observatori del Pluralisme Religiós.
Identitat cultural
Així, del 46% de la població que es declara catòlica, només una de cada quatre persones són practicants regulars. Més enllà de la fe, el catolicisme es manté com una identitat cultural a Espanya, ja que dins d’aquest grup, gairebé la meitat no es consideren espirituals ni estan interessats en la religió.
El procés de secularització dels espanyols ha sigut un dels més accelerats d’Europa, marcat en les últimes dues dècades per l’abandonament de la pràctica catòlica quotidiana, fet «compatible amb la persistència d’una alta identificació social amb el catolicisme», segons explica l’article sobre el catolicisme cool dels sociòlegs Rafael Ruiz Andrés, Ignacia Perugorría i Joseba García Martín publicat a la Revista Española de Sociología.
Juntament amb aquest procés, observen, s’incrementa la polarització política i la bretxa cultural, així com una oposició al pluralisme religiós i ètnic que convergeixen al costat més conservador dels grups catòlics. Així, la persistència cultural del catolicisme durant el procés de secularització dels espanyols és el fonament per a l’augment de catòlics en els temps més recents. Tot i que no hi ha dades de fidels de cada religió minoritària, l’Observatori del Pluralisme Religiós estudia el nombre de llocs de culte per entendre les tendències religioses a Espanya.
Després del catolicisme, la religió que més nombre d’esglésies té a Espanya és l’evangelisme, una branca del cristianisme protestant: més de 4.400. Ha sigut també la que més ha crescut en números totals en els catorze anys que fa que hi ha dades, amb 1.671 esglésies noves. La Federació d’Entitats Religioses Evangèliques d’Espanya (Ferede) explica en l’informe anual 2023-2024 que no hi ha estudis sobre el nombre de fidels, tot i que el 2023 va declarar a EFE que calculen que hi havia 1,5 milions de creients.
Gairebé 200 mesquites
Els segueixen les mesquites, amb un total de 1.983 l’any passat, i n’han obert més de 950 en el mateix període. Segons l’Observatori Andalusí de la Unió de Comunitats Islàmiques, a finals del 2023 hi havia a Espanya 2,4 milions de musulmans.
Lluny queden les altres religions minoritàries, com els Testimonis de Jehovà, amb 572 salons del regne i 127.840 fidels registrats per la mateixa organització, els cristians ortodoxos amb 241 esglésies, i els budistes amb 187 temples. En comparació, a Espanya el 2025 hi havia 22.922 parròquies catòliques, unes 150 menys que el 2011.
- Sor Lucía mobilitza la ciutadania per oferir unes vacances en pau a 255 infants ucraïnesos
- Els experts coincideixen sobre les herències: “Surt més a compte això”
- Jaleo Village: El mercat vintage més viral de l'Estat aterra a Manresa amb roba per deu euros
- Dos menors s'escapen d'un centre de Martorell i els troben per anar junts dalt d'un patinet
- Polèmica a ‘MasterChef’: una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d’expulsió
- Famílies del Bages, angoixades en veure material dels seus fills a les xarxes socials després de la pallissa a Sant Joan de Vilatorrada
- Bacardit i Perramon es reuneixen amb Artur Mas per impulsar la “casa gran del manresanisme” de cara a 2027
- Compte compartit i mort d’un titular: el detall que pot deixar els estalvis bloquejats d’un dia per l’altre