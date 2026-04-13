JUDICI KITCHEN
L’inspector que va investigar la Kitchen identifica Rajoy com la persona que Villarejo anomenava "l’asturià" o "RAJ"
L’agent ha defensat la rellevància dels àudios intervinguts al comissari i del pagament de fons reservats que es van entregar a l’exxofer de Bárcenas
Tono Calleja Flórez
L’inspector en cap responsable de la investigació de la Kitchen ha declarat que quan el comissari José Manuel Villarejo al·ludeix en les seves anotacions i gravacions a una persona amb el nom clau de "l’asturià" o "RAJ.", es refereix a l’aleshores president del Govern espanyol, Mariano Rajoy. "És una dada que està molt clara", ha assegurat.
En concret, el 6 de juliol de 2013 va escriure a les seves agendes: "Chisco [Francisco Martínez] li va dir que "el MIN. va parlar amb RAJ. i tot és OK". Precisament, l’expresident del Govern del PP Mariano Rajoy podrà aclarir com a testimoni si, tal com va escriure el comissari, va donar, com a màxim responsable del PP, la seva aprovació a la reunió a la presó entre l’advocat Javier Iglesias i Luis Bárcenas.
Aquest agent ha defensat en el seu testimoni, que se celebra a l’Audiència Nacional, la rellevància de les gravacions del comissari José Manuel Villarejo de cara a iniciar les perquisicions sobre l’actuació parapolicial de la cúpula d’Interior que tractava d’intimidar l’extresorer del PP perquè no reconegués la caixa 'b' del PP: "El contingut és molt clar en la seva literalitat", ha defensat.
Així mateix, l’agent ha relatat l’existència d’altres proves, com per exemple és el cas dels fons reservats que es van utilitzar per pagar a l’exxofer de Bárcenas, que va ser captat pel clan de Villarejo a canvi de l’abonament de 2.000 euros mensuals.
Així mateix, els magistrats Teresa Palacios, Javier Mariano Ballesteros Martín i Francisca María Ramis Rosselló van acordar dimarts passat mantenir com a element de prova la gravació clau que va fer el comissari jubilat José Manuel Villarejo el 22 d’agost de 2014 a l’aleshores secretari d’Estat de Seguretat, Francisco Martínez, "número dos" del ministre del PP, Jorge Fernández Díaz, que evidencia que la cúpula d’Interior estava al corrent de l’anomenada Operació Kitchen.
Vista oral
Precisament, aquest dilluns es reprenen les sessions de la vista oral en què es jutja la cúpula del Ministeri de l’Interior del PP per la presumpta intimidació a Luis Bárcenas. Pretenien, segons les acusacions, que l’extresorer del PP no reconegués l’existència d’una caixa 'b' a la formació política aleshores encapçalada per l’expresident del Govern Mariano Rajoy. En concret, està prevista la declaració de dos agents del Cos Nacional de Policia (CNP) que van investigar el cas Kitchen.
En aquest judici seuen al banc dels acusats deu acusats, entre els quals figuren l’exministre de l’Interior del PP Jorge Fernández Díaz i el seu número dos, Francisco Martínez, per als quals la Fiscalia demana 15 anys de presó, així com comissaris i altres comandaments policials de l’època.
- Evacuat en helicòpter un ciclista en estat greu després de xocar amb un quad a Lluçà
- Andrea Gusart, «La Pericona»: «Encara em queden amics, però ara ja estan tots fotuts»
- L’últim truc de les estafes telefòniques: «M’ha faltat al respecte, el departament de penalitzacions el multarà amb 185 euros»
- Mor un dels escaladors ferits en caure'ls pedres al damunt a Montserrat
- Ni Sofia ni Júlia: tres noms de nena singulars que destaquen a Catalunya segons l’Idescat
- Carlos Ruf, expivot del Bàsquet Manresa: 'La depressió t’empeny a l’abisme i jo l’únic que volia era tancar el llum
- La Marta i el Lluís, 33 anys intercanviant casa per vacances: «És com si un amic et deixés casa seva»
- Eduardo Vara, metge especialista en ‘burnout’: 'Els sèniors veuen créixer l’exigència laboral mentre han de cuidar pares i fills