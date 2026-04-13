El jutge Peinado processa Begoña Gómez per tràfic d’influències, corrupció, malversació i apropiació indeguda
El magistrat dona per acabada la instrucció del cas i assenyala, en el seu escrit, que les conductes atribuïdes a la dona de Pedro Sánchez recorden "règims absolutistes"
Cristina Gallardo
El jutge Juan Carlos Peinado ha decidit no prorrogar la instrucció de la causa i ha optat per processar Begoña Gómez, dona del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, per quatre delictes: tràfic d’influències, corrupció en els negocis, malversació de cabals públics i apropiació indeguda.
Amb aquesta decisió, el magistrat ha rebutjat investigar més perquè considera —encara que queden formalismes per complir— que la instrucció ja està conclosa. Així, en l'informe conegut, arxiva les actuacions pel delicte d’intrusisme professional, que inicialment sí que li atribuïa. També continua el procediment contra Cristina Álvarez, assessora de Gómez, pels mateixos delictes, i contra l’empresari Juan Carlos Barrabés pels dos primers.
El coneixement d’aquest informe del magistrat, que és a punt de jubilar-se, s’ha fet públic mentre Gómez es troba a Pequín al costat del president del Govern en una visita oficial a la Xina.
Ara, el jutge dona un termini de cinc dies a les parts perquè es pronunciïn sobre l’obertura de judici oral —per un jurat popular— i presentin els seus escrits de conclusions.
Peinado troba indicis suficients per processar Gómez per tràfic d’influències per aconseguir una càtedra a la Universitat Complutense, en un informe en què afirma que no troba un cas similar en democràcia.
«Doncs les conductes que provenen de palaus presidencials, com aquest suposat cas, semblen més pròpies de règims absolutistes, per sort ja oblidats en el temps al nostre Estat, cosa que obliga a intentar analitzar (potser caldria remuntar-se al regnat de Ferran VII) aquest tipus des de la perspectiva d’una interpretació teleològica i hermenèutica dels articles 428 i 429 del Codi Penal», informa l'agència de notícies EFE.
