Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Aus del BagesRegularització de migrantsProtesta contra ICLDetinguts crim de BalsarenySant Jordi 2026RosalíaConcurs de Relats Breus
instagramlinkedin

El Govern planteja pagar la pensió de viduïtat a les parelles de fet no registrades si tenen fills en comú

La Seguretat Social vol agilitzar la gestió del reconeixement de les incapacitats permanents creant una unitat que centralitzi els expedients

Una parella amb el seu fill / Freepik

Gabriel Ubieto

Manresa

La Seguridad Social estudia reconèixer la pensió de viduïtat per a aquelles parelles que no estiguin registrades com a parella de fet, però que tinguin fills en comú. El Govern ha reprès aquest dilluns les negociacions amb patronal i sindicats per reformar el sistema de pensions i els protocols de gestió de les baixes mèdiques. En aquest sentit, el Ministeri dirigit per Elma Saiz planteja reorganitzar els tribunals mèdics i crear una macrounitat que centralitzi els expedients d’incapacitat permanent i descongestioni les delegacions provincials.

Actualment, hi ha parelles que conviuen durant anys i tenen fills, però no s’han inscrit al registre de parelles de fet. Això pot generar desigualtats en cas de defunció d’un dels membres. El sistema espanyol exigeix formalitzar la relació per accedir a la pensió de viduïtat, però ara el Govern es mostra obert a flexibilitzar els requisits si hi ha convivència real, amb els fills com a principal prova. També es podria incloure el padró conjunt durant anys com a criteri, encara per definir.

Pel que fa a les incapacitats, es proposa crear una unitat central que coordini la valoració dels expedients, mentre que les avaluacions mèdiques es continuarien fent a cada província. Es calcula que caldria incorporar unes 300 persones per fer-la funcionar.

El Ministeri ha reactivat les negociacions amb agents socials després d’un parèntesi de diverses setmanes, amb l’objectiu de continuar reformant el sistema de pensions i la gestió de les prestacions.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents