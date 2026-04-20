El PSOE (36,4%) augmenta fins als 12,8 punts l’avantatge sobre el PP (23,6%) amb Vox (14,7%) a la baixa, segons el CIS
Sumar (5,8%) i Podem (2,2%) perden pes en favor dels socialistes, mentre que ERC (2,9%) i Junts (0,8%) creixen
ACN
Madrid
El PSOE s’imposaria amb claredat en unes eleccions generals amb el 36,4% dels vots, 12,8 punts més que el PP, que es quedaria amb el 23,6% de les paperetes, segons el baròmetre del mes d’abril del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS). L’estudi amplia la diferència de 8,5 punts que hi havia al març.
Principalment pel creixement dels socialistes, que coincidint amb la resposta al conflicte de l’Iran es disparen 4,6 punts en un mes, mentre que el PP només guanya tres dècimes.
Per contra, Vox, amb el 14,7% dels vots, perdria 1,9 punts. Sumar, amb el 5,8%, també cauria 1,3 punts, i Podem, amb el 2,2%, retrocediria set dècimes. ERC, amb el 2,9%, guanyaria mig punt, i Junts, amb el 0,8%, augmentaria dues dècimes.
- La Generalitat anuncia que presentarà denúncia pel sabotatge a la via de la potassa, a Callús
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- Un advocat s'enfronta a 6 anys de presó per falsificar informes mèdics a Manresa i Berga
- L’alcaldessa de Callús presentarà denuncia per les destrosses
- El sabotatge a la via de la potassa va deixar sense internet els pobles de Súria a Solsona durant 6 hores
- Presó sense fiança per a 4 dels detinguts per l'homicidi de Vilafruns
- Detingut el conductor del cotxe que va xocar contra una moto a Fonollosa anant begut
- Pere Venturós, cuiner: «M’agrada que em cuinin perquè fer-ho és un acte d’amor cap als que t’envolten»