Seccions

El PSOE (36,4%) augmenta fins als 12,8 punts l’avantatge sobre el PP (23,6%) amb Vox (14,7%) a la baixa, segons el CIS

Sumar (5,8%) i Podem (2,2%) perden pes en favor dels socialistes, mentre que ERC (2,9%) i Junts (0,8%) creixen

Pedro Sánchez amb el president del Brasil, Lula da Silva, i de Colombia, Gustavo Petro, a la reunió de la iniciativa 'En defensa de la democràcia' / ACN

El PSOE s’imposaria amb claredat en unes eleccions generals amb el 36,4% dels vots, 12,8 punts més que el PP, que es quedaria amb el 23,6% de les paperetes, segons el baròmetre del mes d’abril del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS). L’estudi amplia la diferència de 8,5 punts que hi havia al març.

Principalment pel creixement dels socialistes, que coincidint amb la resposta al conflicte de l’Iran es disparen 4,6 punts en un mes, mentre que el PP només guanya tres dècimes.

Per contra, Vox, amb el 14,7% dels vots, perdria 1,9 punts. Sumar, amb el 5,8%, també cauria 1,3 punts, i Podem, amb el 2,2%, retrocediria set dècimes. ERC, amb el 2,9%, guanyaria mig punt, i Junts, amb el 0,8%, augmentaria dues dècimes.

