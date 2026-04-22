PP i Vox tanquen un acord per investir Jorge Azcón com a president de l'Aragó
El partit d'extrema dreta ostentarà una vicepresidència i tres conselleries
ACN
El PP i Vox han tancat aquest dimecres un acord per investir el popular Jorge Azcón com a president del govern de l'Aragó. Així ho ha anunciat el mateix Azcón en una roda de premsa celebrada a Saragossa just dos mesos i mig després de les eleccions autonòmiques. El pacte PP-Vox s'ha oficialitzat coincidint amb la investidura de la també popular María Guardiola a la Junta d'Extremadura. Allà, els d'Alberto Núñez Feijóo van aconseguir arribar a un pacte amb l'extrema dreta després de concedir-los una vicepresidència, dues conselleries i la inclusió del criteri de "prioritat nacional" a l'hora de donar ajudes socials i d'habitatge.
El pacte entre els dos partits per a l'Aragó inclou una vicepresidència per a Vox i tres conselleries, una de desregulació administrativa, benestar social i família, una de medi ambient i turisme i una de ramaderia, agricultura i alimentació.
El pacte de l'Aragó també esmenta la qüestió de la prioritat nacional, i a la roda de premsa Azcón ha assegurat que "serà compatible amb el principi de legalitat". Poc després el PP ha subratllat en un comunicat que aquesta "prioritat nacional" serà "tal com figura a l'acord pactat i signat, basat en l'arrelament i d'acord amb la Constitució i la llei". Segons els populars, amb aquesta definició l'acord "dona continuïtat al pacte d'Extremadura".
Tot plegat, poc després que el PP hagi rebutjat al Congrés la moció de Vox que instava el govern espanyol, precisament, a establir una "prioritat nacional" a l'hora de rebre ajuts i subvencions.
El text ha decaigut amb els vots en contra dels populars, que han decidit no votar-hi a favor després que el partit de Santiago Abascal hagi rebutjat la seva esmena. El PP volia modificar el text per garantir que la prioritat nacional s'acrediti a través de "l'arrelament al territori", un requisit que creuen que ja fan servir molts ajuntaments per a concedir ajuts.
En els darrers dies, els dos partits han discrepat sobre la interpretació d'aquest concepte, ja que Vox el vincula a la nacionalitat.
- El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
- Els Mossos identifiquen el cadàver de la Baells i tanquen el cercle sobre els implicats en el crim
- Núria i Fernando, família d'acollida d'urgència: 'Quan et criden, surts corrent de casa a l'hora que sigui
- Laura Serrat, periodista: «Les cabres mengen quatre quilos de vegetació al dia, netegen els boscos»
- Alerta alimentària a Catalunya per aquestes llenties
- El primer de la cua per a la regularització d'immigrants a l'Ajuntament de Manresa hi ha arribat a les 3 de la matinada
- Agnès Marquès, escriptora: «Hi ha molts amors perduts, molts, que no van trobar-se quan tocava»
- Francesc Coll, nou cap dels Agents Rurals a la Catalunya Central: 'En pocs anys, el cos doblarà efectius a la regió centre