Feijóo culpa de la gran apagada Sánchez, Aagesen i Ribera
El líder del PP carrega contra la "política energètica ideologitzada" del president i de les seves dues últimes ministres de Transició Ecològica.
El dirigent popular emfatitza l’aposta per l’energia nuclear el dia abans de visitar Ascó
Mariano Alonso Freire
El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, va modificar la seva agenda habitual ahir per, en comptes de presidir a Génova la reunió ordinària del Comitè de Direcció del seu partit, acudir al Congrés, un dia abans de l’inici del ple setmanal, i inaugurar a la sala Constitucional la jornada Al cap d’un any de la gran apagada, organitzada pel Grup Popular arran del primer aniversari, que es compleix avui, de la gran apagada.
El líder de l’oposició va reiterar els seus arguments per culpar-ne el Govern, i en concret tant el president Pedro Sánchez com les seves dues últimes ministres de Transició Ecològica, Sara Aagesen i l’avui vicepresidenta de la Comissió Europea, Teresa Ribera, sense oblidar-se de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, al seu dia ministra en el Govern de José Luis Rodríguez Zapatero. "El col·lapse del sistema elèctric el 28 d’abril del 2025 va ser el resultat directe d’una política energètica ideologitzada, desconnectada de les lleis de la física i profundament irresponsable", va sentenciar el líder de l’oposició.
Segons el seu parer, Sánchez, Aagesen, Ribera i Corredor són "responsables de la gran apagada": "Cap hauria de seguir en el seu càrrec i cap ha assumit la menor responsabilitat", mentre va acusar el Govern de fer "llum de gas" amb l’apagada després que, en un any, no hagi assumit cap responsabilitat i només haver aportat "confusió, mentides i insults".
Cost per al consumidor
Núñez Feijóo es va preguntar quant ha costat a l’Estat la "gran apagada" i l’"operació reforçada" posada en marxa per Red Eléctrica perquè no torni a passar i situa el cost del consumidor en prop de 1.000 milions d’euros i de 40 euros més per llar.
El líder dels populars va emfatitzar de nou la seva aposta per l’energia nuclear, que serà fonamental en cas que arribi al govern, va prometre, en un mix on també tindran un pes important les nuclears. "Per descomptat", va remarcar respecte a això. Precisament aquest dimarts, quan es compleix l’efemèride exacta de la gran apagada, Feijóo visitarà la central nuclear d’Ascó, a Tarragona, per visualitzar així la seva aposta per aquest tipus d’energia.
Durant el seu discurs en la jornada organitzada pel seu partit, el líder de l’oposició va tornar a reiterar que si el dia de l’apagada la central d’Almaraz, a Càceres, hauria estat funcionant "a ple rendiment", l’apagada no s’hauria produït. Just després de l’ocorregut fa un any el cap de l’Executiu, Pedro Sánchez, va negar de manera taxativa valoracions que van atribuir al mix energètic l’apagada, com ara torna a fer Feijóo. "Nosaltres no aspirem a batre cap rècord ni volem cap medalla a costa del benestar i la vida dels ciutadans. Volem que aquests ciutadans que paguen els seus impostos més que mai tinguin els serveis i les infraestructures que mereixen i que siguin fiables, segures i de qualitat", va asseverar sobre això el president del PP.
