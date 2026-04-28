Cita amb els tribunals
Sáenz de Santamaría nega que el CNI participés en la trama Kitchen
Arenas rebutja haver tingut "coneixement" de la intenció del clan policial liderat per Villarejo de destruir suposades gravacions a Rajoy
Tono Calleja Flórez
L’exvicepresidenta i exministra de la Presidència del Govern del Partit Popular Soraya Sáenz de Santamaría, i del càrrec del qual depenia el Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI), ha negat de ple que estigués al corrent que l’espionatge espanyol hagués participat en el cas Kitchen sobre el presumpte espionatge i assetjament de l’extresorer del PP Luis Bárcenas: "No, en absolut no", ha conclòs aquesta exdirigent del PP, que abans havia sigut interrompuda en la seva resposta pel fiscal César de Rivas Verdes-Montenegro, que considerava que la pregunta realitzada pel lletrat de Podem, Gorka Vellé, podia ser material classificat.
Tampoc el CNI hauria promogut la investigació contra el comissari José Manuel Villarejo, segons Sáenz de Santamaría, que d’aquesta manera desmentia les reiterades acusacions abocades sobre això per ex comandament policial. En el mateix sentit, ha assegurat que no li constava la suposada relació del denunciant del cas Villarejo David Rodríguez Vidal amb el servei d’espionatge espanyol.
Al ser interpel·lada l’exvicepresidenta sobre si va tenir coneixement de l’operació parapolicial contra Bárcenas i la seva família, ha respost: "Jo no tinc cap constància d’aquesta operació durant la meva època de Govern", per després completar que tampoc va tenir "cap enfocament sobre cap tipus d’estratègia sobre Gürtel".
El seu testimoni, que ha durat al voltant d’un quart d’hora, ha sigut protagonitzat per les contínues negatives i per la falta de memòria davant de les preguntes dels advocats de les acusacions populars. "No la recordo", ha reiterat en diverses ocasions, per després ressaltar que ella havia sigut ministra de la Presidència, no de l’Interior, i que el CNI tenia els seus propis fons reservats.
Per la seva banda, el senador del PP Javier Arenas, que ha declarat per videoconferència des del Senat, també ha negat estar al corrent de la intenció del clan policial presumptament liderat pel comissari José Manuel Villarejo de destruir unes suposades gravacions que s’haurien realitzat, segons va declarar Bárcenas, al llavors president del Govern, Mariano Rajoy, i a si mateix: "Mai vaig tenir coneixement d’aquesta gravació, si aquesta gravació va existir, va ser sense la meva aprovació i sense el meu coneixement i també li vull afegir, que no em va provocar cap intranquil·litat personal he fet que pogués existir la gravació", ha completat.
Després, Arenas ha ressaltat que en el partit tampoc hi havia preocupació sobre aquest fet, i que "sota cap concepte" li constava que el PP hagués mirat d’aconseguir aquests àudios. "Desconeixement absolut", ha respost després Arenas quan l’advocat de Podem li ha preguntat si sabia que "representants del PP" havien acudit el 2013 a la presó de Soto del Real a reunir-se amb l’extresorer del PP.
En el seu testimoni l’encara senador del PP ha recordat que va mantenir una reunió amb Bárcenas a Sevilla a finals del 2012 en què l’extresorer li va traslladar que tot el que hi havia era legal, al mateix temps que li va dir que estava "enfadat amb el comportament gens imparcial del jutge i de les fiscals" del cas Gürtel.
Arenas també ha aprofitat l’oportunitat per defensar dos dels acusats, ja que ha definit l’exministre Jorge Fernández Díaz i el seu ex número dos Francisco Martínez, els dos acusats, com a "grans professionals en l’Administració pública al servei dels espanyols". No obstant, aquesta intervenció no ha sigut del grat de la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, que ha exigit al senador que respongui només a les preguntes que se li faci.
Guillermo Bárcenas
.Prèviament, ha sigut el torn de Guillem ( Willy ) Bárcenas, fill de l’extresorer del PP Luis Bárcenas, que ha assegurat en el judici del cas Kitchen que el seu pare va ser objecte d’una "actitud molt hostil" quan es va mantenir pres de manera provisional a la presó de Soto del Real. Mentrestant, la seva mare Rosalía Iglesias i ell, ha completat, van ser objecte de seguiments: "Hi havia motoristes que ens seguien i que portaven una càmera al casc", ha completat, per després explicar, igual com va fer la seva mare, que pensaven que es tractava de periodistes.
Així mateix, el també cantant del grup Taburete ha recordat en la seva declaració com a testimoni que el seu pare li va arribar a explicar, tot i que sense gaires detalls, que disposava d’una gravació d’una conversa que hauria tingut lloc al despatx de Rajoy, en la qual apareixien junts l’expresident del Govern i l’exministre del PP Javier Arenas. Aquest testimoni difereix del prestat per l’extresorer del PP, que va dir que eren tres gravacions: una a si mateix, una altra a Rajoy i una tercera al senador. L’advocat de Villarejo, Antonio García Cabrera, es va interessar per aquesta suposada contradicció i va insistir a preguntar si l’enregistrament "¿era conjunt entre Arenas i Rajoy?, ¿això és el que li va explicar el seu pare?". Guillermo Bárcenas va respondre de manera afirmativa.
