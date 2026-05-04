Almenys 14 espanyols viatgen en el creuer en què han mort tres persones per un possible brot d’hantavirus
Cap Verd rebutja l’entrada de l’embarcació al port de Praia al·legant “seguretat pública nacional”
Almenys 14 espanyols (13 passatgers i un tripulant) viatgen a bord del creuer MV Hondius, en el qual tres passatgers han mort per un possible brot d’hantavirus, segons ha informat la naviliera neerlandesa operadora del viatge, Oceanwide Expeditions, en un comunicat. El creuer, que va sortir de l’Argentina i té com a destinació final les Canàries, es troba actualment davant de les costes de Cap Verd, país que n’ha rebutjat l’atracament per motius de “seguretat pública nacional”. Un passatger britànic es troba “en estat crític” ingressat en un hospital de Johannesburg, on va ser traslladat, mentre que altres dos membres de la tripulació pateixen símptomes respiratoris aguts, un de lleu i un altre de greu, i tots dos “requereixen atenció mèdica urgent”.
En total, al vaixell hi viatgen 149 persones de 23 nacionalitats diferents. La major part són filipins, 38, tots ells tripulants, i també hi ha 23 britànics i 17 nord-americans. La naviliera està estudiant la possibilitat de desembarcar a Gran Canària o Tenerife per procedir-hi a nous exàmens mèdics, però aquesta opció requereix “el permís i la coordinació de les autoritats sanitàries locals”.
Oceanwide Expeditions ha assegurat també que està col·laborant estretament amb les autoritats internacionals, entre elles l’Organització Mundial de la Salut (OMS), i està aplicant “mesures estrictes de precaució” com ara “aïllament, protocols d’higiene i seguiment mèdic”.
“Després d’una avaluació tècnica i epidemiològica, les autoritats sanitàries nacionals van decidir no autoritzar l’atracament del vaixell al port de Praia, en aplicació del principi de precaució i d’acord amb el Reglament Sanitari Internacional, amb la finalitat de protegir la salut pública nacional”, va informar el Ministeri de Salut de Cap Verd.
El ministeri va assegurar que ha estat “monitorant” la situació del vaixell, que va entrar a les seves aigües la vigília, després de “la notificació per part d’organismes sanitaris internacionals d’un brot de malaltia respiratòria”. Des d’aleshores, va subratllar, el vaixell “roman en alta mar sota vigilància constant per part de les autoritats sanitàries”.
“L’assistència mèdica necessària la proporciona un equip especialitzat, format per metges especialistes, infermers i tècnics de laboratori. Així mateix, s’han preparat mesures de resposta hospitalària per a qualsevol necessitat d’atenció especialitzada a l’Hospital Dr. Agostinho Neto” de Praia, el més gran de Cap Verd.
Un matrimoni alemany, entre els morts
Entre les víctimes hi ha una parella neerlandesa —un home de 70 anys i una dona de 69— que van morir, respectivament, a l’illa britànica de Santa Helena i a Johannesburg (nord de Sud-àfrica), llocs on romanen els seus cossos, segons va detallar el Departament de Salut de Sud-àfrica. El tercer mort és un home de nacionalitat alemanya, el cos del qual continua a l’embarcació.
Pretòria també va confirmar que el ciutadà britànic que va emmalaltir mentre el vaixell viatjava des de Santa Helena cap a l’illa d’Ascensió (també britànica) es troba en “estat crític en aïllament” mentre rep “tractament mèdic addicional” a Johannesburg. Aquest és l’únic cas en què la presència del virus ha estat confirmada en laboratori fins ara.
L’OMS va assegurar aquest dilluns que està actuant amb urgència i treballant amb els països implicats per donar suport a l’atenció mèdica, l’evacuació, les investigacions i l’avaluació del risc per a la salut pública que pot representar el brot. L’organisme va precisar que les infeccions per hantavirus són poc freqüents i solen estar relacionades amb l’exposició a rosegadors infectats. La seva transmissió entre persones és difícil, però quan es produeix pot tenir conseqüències greus, com la situació que s’ha presentat al creuer.
“No hi ha motiu d’alarma”
“El risc per a la població en general continua sent baix. No hi ha motiu d’alarma ni necessitat d’imposar restriccions de viatge”, va declarar Kluge en un comunicat. Va afegir que aquesta situació serveix “com un recordatori oportú” del fet que “les amenaces per a la salut no respecten fronteres” i que la cooperació és la millor manera de protegir les persones.
El vaixell MV Hondius, que s’utilitza per a viatges d’exploració a l’Àrtic i a l’Antàrtida, va salpar el passat 20 de març des de la terminal portuària d’Ushuaia, la ciutat més austral de l’Argentina, i es dirigia cap a les Canàries, en una ruta que també incloïa l’Antàrtida continental, les illes Malvines, les illes Geòrgies del Sud, l’illa del Rossinyol i l’illa Tristan.
