La Fiscalia manté la pena de 24 anys de presó per Ábalos, 19 i mig per Koldo García i 7 per Aldama
Les acusacions populars rebaixen fins als 5 anys i dos mesos la pena de presó per l'empresari
Maria Pratdesaba (ACN)
La Fiscalia manté la petició de pena de 24 anys de presó per l'exministre de Transports, José Luis Ábalos i 19 i mig pel seu exassessor Koldo García per delictes de pertinença a organització criminal, suborn, ús d'informació privilegiada, tràfic d'influències i malversació. Així ho ha dictaminat aquest dilluns davant el Tribunal Suprem (TS) el fiscal Alejandro Luzón, que també ha dit que manté la pena del tercer acusat, Víctor de Aldama, en 7 anys. El PP tampoc ha modificat les penes de l'exministre i l'exassessor, però sí que ha acordat rebaixar en dos graus la petició de presó per Aldama - situant-la en 5 anys i dos mesos- després de la "col·laboració prestada amb la justícia al llarg del procediment".
La Fiscalia ha elevat a definitives les seves conclusions provisionals i ha ratificat les penes de presó sol·licitades per Ábalos, Koldo García i Aldama. Segons ha explicat Luzón, el ministeri fiscal només ha introduït alguns canvis de redacció precisant determinats conceptes, però sense cap "modificació substancial" de les penes.
El PP, que lidera les acusacions populars, ha considerat "molt qualificat" l'atenuant de confessió d'Aldama per col·laborar amb la justícia, i per això ha sol·licitat rebaixar la seva condemna, situant-la a 5 anys i dos mesos de presó. Cap de les penes supera els dos anys de presó per cadascun dels delictes, un fet que li permetria no haver d'ingressar a la presó. Per a Ábalos i Koldo, el PP ha mantingut les penes inicials de 30 anys de presó.
