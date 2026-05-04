Albares destaca des de Roma “l’enorme sintonia” existent entre el govern espanyol i el papa Lleó XIV
El ministre s’ha reunit amb el pontífex en una audiència en què han parlat de la situació política global
ACN
El ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, ha destacat aquest dilluns “l’enorme sintonia” existent entre el govern espanyol i el papa Lleó XIV, amb qui s’ha reunit aquest matí al Vaticà. “Coneix bé Espanya”, ha ressaltat en declaracions a la premsa després d’una audiència que no estava prevista i que ha durat uns vint minuts. “Jo rebo l’audiència com un gest fort de reconeixement, amistat i afecte cap a Espanya”, ha ressaltat Albares. Segons el ministre d’Exteriors, hi ha una “gran sintonia de posicions” entre l’executiu de Pedro Sánchez i la Santa Seu pel que fa a la situació del món en temes com el rebuig a la guerra, el suport al dret internacional o el reconeixement de la “dignitat” de tots els éssers humans, també dels migrants.
La reunió entre Albares i el Papa es produeix quan queda poc més d’un mes per al viatge que el pontífex farà a Espanya, i que tindrà parades a Barcelona, Madrid i les Canàries. El ministre ha volgut mostrar la bona predisposició de la Moncloa davant d’aquest viatge compartint una imatge de la trobada a les xarxes socials, on ha ressaltat també que Lleó XIV “encarna els valors i les esperances de milions de persones”. “L’esperem el mes vinent”.
Albares ha explicat que la major part de la reunió amb el Papa ha servit per parlar del seu viatge i dels “moments forts i importants” que inclourà, com la visita a la basílica de la Sagrada Família. A més de trobar-se amb el papa, el ministre d’Exteriors s’ha reunit també amb el secretari per a les Relacions amb els Estats de la Santa Seu, Paul Richard Gallagher. Amb ell ha tractat temes més concrets, com l’escenari global o l’aposta del govern espanyol per aplicar una regularització extraordinària de migrants.
