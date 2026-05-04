Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
1 de Maig a ManresaTrànsit i transport públic a Catalunya avuiRajoles eròtiquesMayka NavarroAgenda pont de MaigBerni Álvarez
instagramlinkedin

Yolanda Díaz alerta que la intel·ligència artificial “no és neutral” i exigeix regular-la “urgentment”

La vicepresidenta defensa governar la IA i adverteix que “estem en mans d’Israel i dels Estats Units”

Yolanda Díaz, en una imatge d'arxiu

Yolanda Díaz, en una imatge d'arxiu / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

ACN

Madrid

La vicepresidenta segona del govern espanyol i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha advertit aquest dilluns des del Congrés dels Diputats dels riscos que planteja la intel·ligència artificial per al futur del treball i de la democràcia. En una jornada sobre intel·ligència artificial, ha defensat la necessitat de regular aquesta tecnologia per posar-la “al servei de la majoria social” i evitar que quedi en mans de grans corporacions tecnològiques. Díaz ha reclamat una resposta política immediata davant d’una transformació que ja està en marxa. Segons la vicepresidenta, “estem en mans de les grans corporacions”, i cal “una intel·ligència artificial pública” a l’abast de tothom.

Yolanda Díaz ha deixat clar que la intel·ligència artificial ja està condicionant el present laboral i polític, i ha advertit que “no és neutral”. Segons ha explicat, els algoritmes intervenen directament en processos com la contractació, la permanència en el lloc de treball o els acomiadaments. “La democràcia es juga en les dades”, ha dit, i ara el repte actual és “governar la intel·ligència artificial democràticament”.

En aquest marc, ha alertat també del risc de concentració de poder en poques mans i ha criticat el paper de les grans plataformes digitals: “Estem alimentant una fàbrica d’odi i de desinformació amb les nostres pròpies dades”. Ha defensat una regulació estricta i una intel·ligència artificial “ètica, transparent i al servei de la gent treballadora”, i ha advertit que Europa corre el risc de quedar en una posició de dependència tecnològica si no actua.

Notícies relacionades

“La fàbrica del feixisme”

Ha recordat que fa un any que va decidir abandonar la xarxa social X perquè, segons ella, “és una fàbrica d’odi i de feixisme que pertany a grans tecnoligarques”. També ha instat la ciutadania a “fer el que s’ha de fer” i deixar d’alimentar “la bèstia” amb les seves dades.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dues excursionistes es desorienten fent una ruta pel Cadí-Moixeró i han de demanar socors
  2. Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
  3. El temps exacte per canviar els fregalls i les baietes: l’error que gairebé tothom fa a la cuina
  4. Atropellen una dona de 89 anys que anava per la vorera a Manresa i el cotxe es dona a la fuga
  5. Judit Benítez, jove de 25 anys i mare de dues filles: 'Abans de ser mare, he estat dona; hem de mirar de cuidar-nos una mica
  6. Ramon Carbonell, conseller delegat de JLG-Ausa: «L’empresari català potser és massa modest, però això el fa fort perquè s’equivoca menys»
  7. "És un atac de llop”: L'expert Martí Boada analitza l'arribada del depredador al sud del Solsonès
  8. El llop fa tres atacs per primera vegada al sud del Solsonès

Sant Vicenç de Castellet ha aturat el 100% dels intents d’ocupacions delinqüencials en els darrers dos anys i mig

Sant Vicenç de Castellet ha aturat el 100% dels intents d’ocupacions delinqüencials en els darrers dos anys i mig

Puig-reig posa les bases per a la creació dels pressupostos participatius

Puig-reig posa les bases per a la creació dels pressupostos participatius

Els dubtes més freqüents sobre medicaments es podran resoldre en aquest canal

Els dubtes més freqüents sobre medicaments es podran resoldre en aquest canal

Yolanda Díaz alerta que la intel·ligència artificial “no és neutral” i exigeix regular-la “urgentment”

Yolanda Díaz alerta que la intel·ligència artificial “no és neutral” i exigeix regular-la “urgentment”

Ferrocarrils assumirà la gestió directa de la línia de Renfe de Lleida pel Bages a la tardor

Ferrocarrils assumirà la gestió directa de la línia de Renfe de Lleida pel Bages a la tardor

TEDxIgualada fa una xerrada sobre el planeta Mart a l’Observatori Astronòmic de Pujalt

TEDxIgualada fa una xerrada sobre el planeta Mart a l’Observatori Astronòmic de Pujalt

Tretze discoteques de Barcelona estan nominades entre les millors del món del 2026: la llista completa de Catalunya

Tretze discoteques de Barcelona estan nominades entre les millors del món del 2026: la llista completa de Catalunya

El dispositiu per atendre una explosió al carrer Oleguer Miró de Manresa, en imatges

El dispositiu per atendre una explosió al carrer Oleguer Miró de Manresa, en imatges
Tracking Pixel Contents