Yolanda Díaz alerta que la intel·ligència artificial “no és neutral” i exigeix regular-la “urgentment”
La vicepresidenta defensa governar la IA i adverteix que “estem en mans d’Israel i dels Estats Units”
ACN
La vicepresidenta segona del govern espanyol i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha advertit aquest dilluns des del Congrés dels Diputats dels riscos que planteja la intel·ligència artificial per al futur del treball i de la democràcia. En una jornada sobre intel·ligència artificial, ha defensat la necessitat de regular aquesta tecnologia per posar-la “al servei de la majoria social” i evitar que quedi en mans de grans corporacions tecnològiques. Díaz ha reclamat una resposta política immediata davant d’una transformació que ja està en marxa. Segons la vicepresidenta, “estem en mans de les grans corporacions”, i cal “una intel·ligència artificial pública” a l’abast de tothom.
Yolanda Díaz ha deixat clar que la intel·ligència artificial ja està condicionant el present laboral i polític, i ha advertit que “no és neutral”. Segons ha explicat, els algoritmes intervenen directament en processos com la contractació, la permanència en el lloc de treball o els acomiadaments. “La democràcia es juga en les dades”, ha dit, i ara el repte actual és “governar la intel·ligència artificial democràticament”.
En aquest marc, ha alertat també del risc de concentració de poder en poques mans i ha criticat el paper de les grans plataformes digitals: “Estem alimentant una fàbrica d’odi i de desinformació amb les nostres pròpies dades”. Ha defensat una regulació estricta i una intel·ligència artificial “ètica, transparent i al servei de la gent treballadora”, i ha advertit que Europa corre el risc de quedar en una posició de dependència tecnològica si no actua.
“La fàbrica del feixisme”
Ha recordat que fa un any que va decidir abandonar la xarxa social X perquè, segons ella, “és una fàbrica d’odi i de feixisme que pertany a grans tecnoligarques”. També ha instat la ciutadania a “fer el que s’ha de fer” i deixar d’alimentar “la bèstia” amb les seves dades.
