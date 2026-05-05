El govern espanyol proposa evacuar els afectats per hantavirus des de Cap Verd sense fer escala a les Canàries
L’executiu diu que només s’ha de fer una aturada si apareixen nous casos simptomàtics en la tornada del buc
ACN
El govern espanyol ha proposat aquest dimecres que els casos simptomàtics d’hantavirus i els contactes d’alt risc del creuer afectat que es troba a Cap Verd siguin evacuats des del país africà sense fer escala a les Illes Canàries. Segons han apuntat fonts del Ministeri de Sanitat, no es descartaria fer una aturada a les illes en cas que durant el trajecte de tornada apareguessin nous casos simptomàtics. “En aquest cas, pel principi de prestació de socors, estaria justificada l’atenció”, apunten. Tal com ha confirmat el govern espanyol, fins ara hi ha 6 casos identificats (dos d’ells confirmats per laboratori): tres han mort, un es troba a Sud-àfrica en estat crític i els altres dos es troben al vaixell.
“El Ministeri de Sanitat, conjuntament amb els diferents agents internacionals implicats i en contacte amb el govern de les Canàries, avaluarà la situació contínuament i prestarà la seva ajuda en el que sigui necessari, considerant en tot moment l’equilibri entre els riscos i els beneficis de les diferents actuacions”, apunten des del ministeri.
Cinc residents a Catalunya viatgen al creuer on s’ha declarat el brot d’hantavirus, segons l’Agència de Salut Pública de Catalunya. De fet, el vaixell transporta 147 persones -88 passatgers i 59 tripulants- de 23 nacionalitats. D’aquests, 13 passatgers i un tripulant són espanyols, motiu pel qual el Ministeri de Sanitat està en converses amb l’OMS, la Comissió Europea i la resta de països implicats per fer el seguiment de la situació i acordar les possibles mesures.
“L’abordatge d’aquest tipus de situacions forma part del funcionament quotidià dels òrgans de salut pública dels diferents països i qualsevol de les accions es durà a terme sempre pensant en la preservació de la salut dels passatgers i tripulants del vaixell, així com de les poblacions on desembarquin, tenint en compte que el risc que suposen per al conjunt de la població és mínim, en no ser simptomàtics i no ser fàcil ni freqüent el contagi interpersonal”, detallen des de l’executiu espanyol.
