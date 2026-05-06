Un avió que traslladava un dels infectats per hantavirus aterra a Gran Canària després que el Marroc li denegués l’escala prevista a Marràqueix

El Learjet 45, procedent de Cap Verd, no tenia prou autonomia per arribar directament als Països Baixos i necessitava una parada per repostar

Tres presumptes pacients amb cas d’hantavirus són evacuats del vaixell i estan en camí de rebre atenció mèdica als Països Baixos en coordinació amb l’OMS, l’operador del vaixell i les autoritats nacionals de Cap Verd, el Regne Unit, Espanya i els Països Baixos. / EPC/OMS

Héctor Rosales

Las Palmas de Gran Canarias

Un avió que traslladava als Països Baixos un dels infectats per hantavirus del vaixell MV Hondius ha aterrat cap a les 16.30 hores d’aquest dimecres a la base aèria de Gando, a Gran Canària, després que el Marroc no autoritzés l’escala prevista a Marràqueix.

L’aeronau, un Learjet 45, té una autonomia limitada, per la qual cosa estava previst que fes una escala tècnica per repostar abans de continuar el trajecte. Aquesta parada havia de produir-se a Marràqueix, però l’aparell no va arribar a entrar en l’espai aeri marroquí davant la negativa de les autoritats del país i finalment va ser desviat a Gran Canària.

L’avió té previst reprendre el vol a les 17.40 hores amb destinació a l’aeroport d’Amsterdam.

