Un avió que traslladava un dels infectats per hantavirus aterra a Gran Canària després que el Marroc li denegués l’escala prevista a Marràqueix
El Learjet 45, procedent de Cap Verd, no tenia prou autonomia per arribar directament als Països Baixos i necessitava una parada per repostar
Héctor Rosales
Las Palmas de Gran Canarias
Un avió que traslladava als Països Baixos un dels infectats per hantavirus del vaixell MV Hondius ha aterrat cap a les 16.30 hores d’aquest dimecres a la base aèria de Gando, a Gran Canària, després que el Marroc no autoritzés l’escala prevista a Marràqueix.
L’aeronau, un Learjet 45, té una autonomia limitada, per la qual cosa estava previst que fes una escala tècnica per repostar abans de continuar el trajecte. Aquesta parada havia de produir-se a Marràqueix, però l’aparell no va arribar a entrar en l’espai aeri marroquí davant la negativa de les autoritats del país i finalment va ser desviat a Gran Canària.
L’avió té previst reprendre el vol a les 17.40 hores amb destinació a l’aeroport d’Amsterdam.
