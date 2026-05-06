L'avió aterrat a Gran Canària per carregar combustible roman a terra per una avaria al sistema de suport del pacient
La tripulació espera l'arribada d'un altre aparell per continuar el trajecte
ACN
L'avió que ha aterrat a l'aeroport de Gran Canària amb un infectat d'hantavirus a bord per carregar combustible després de ser rebutjat per les operacions marroquines roman a terra per una avaria al sistema de suport del pacient. Quan ha aterrat, el metge que viatja a la nau ha informat del problema elèctric a l'aparell de gestió de la salut de l'infectat. Les autoritats han decidit que l'home es quedi a l'avió amb el suport elèctric de l'aeroport, a l'espera que arribi un altre aparell per continuar el trajecte. El Ministeri de Sanitat afirma que el pacient "no representa un risc per a la salut pública".
L'aeroport ha acollit l'avió que trasllada el pacient des de Cap Verd fins a Amsterdam. L'aparell havia de fer una aturada al Marroc per carregar combustible, però les autoritats del país nord-africà han denegat l'operació. El Ministeri de Sanitat espanyol ha explicat que se'ls ha demanat poder fer la càrrega a l'aeroport canari, i les autoritats estatals hi han accedit.
