Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Entrades Festival CaminsPonts JoiersRodaliesHantavirusDario BorhaniLa Meva Salut
instagramlinkedin

L'avió aterrat a Gran Canària per carregar combustible roman a terra per una avaria al sistema de suport del pacient

La tripulació espera l'arribada d'un altre aparell per continuar el trajecte

El vaixell m/v Hondius on s'han detectat diversos casos d'hantavirus

El vaixell m/v Hondius on s'han detectat diversos casos d'hantavirus / ACN

ACN

Madrid

L'avió que ha aterrat a l'aeroport de Gran Canària amb un infectat d'hantavirus a bord per carregar combustible després de ser rebutjat per les operacions marroquines roman a terra per una avaria al sistema de suport del pacient. Quan ha aterrat, el metge que viatja a la nau ha informat del problema elèctric a l'aparell de gestió de la salut de l'infectat. Les autoritats han decidit que l'home es quedi a l'avió amb el suport elèctric de l'aeroport, a l'espera que arribi un altre aparell per continuar el trajecte. El Ministeri de Sanitat afirma que el pacient "no representa un risc per a la salut pública".

L'aeroport ha acollit l'avió que trasllada el pacient des de Cap Verd fins a Amsterdam. L'aparell havia de fer una aturada al Marroc per carregar combustible, però les autoritats del país nord-africà han denegat l'operació. El Ministeri de Sanitat espanyol ha explicat que se'ls ha demanat poder fer la càrrega a l'aeroport canari, i les autoritats estatals hi han accedit.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una manresana guanya el pot de l''Atrapa'm si pots' i s'endú 177.000 euros: 'Necessitava recuperar l'esperança
  2. L’advocada de Rosa Peral renuncia a la seva defensa en tots els processos judicials que té oberts
  3. Judit Vinyes, portaveu de BeGI: «M'ha sorprès la quantitat de persones que m'han dit que votarien a Aliança»
  4. La 'droga dels pobres' a la Catalunya central guanya consumidors, aliens als seus mites i estigmes
  5. El pas extra per entrar a La Meva Salut que molts no entenen: així funciona el doble factor
  6. Reacció de la CGT a l'estalvi del nou model de recollida a Manresa: 'No són 800.000 euros menys, són 800.000 més
  7. Dario Borhani, enginyer aeroespacial: 'Amb els avions passa com amb els taurons: les pel·lícules se centren en la tragèdia, però realment quants accidents hi ha?
  8. Soc 'Trementinaira' com la besàvia i ho escric amb 'a' perquè em dona la gana

L'avió aterrat a Gran Canària per carregar combustible roman a terra per una avaria al sistema de suport del pacient

L'avió aterrat a Gran Canària per carregar combustible roman a terra per una avaria al sistema de suport del pacient

Més de 400 alumnes de la UPC participen al Fòrum Universitat Empresa de Manresa

Més de 400 alumnes de la UPC participen al Fòrum Universitat Empresa de Manresa

Els espanyols al vaixell del brot d'hantavirus són de Catalunya, Madrid, Astúries, València, Galícia i Castella i Lleó

Els espanyols al vaixell del brot d'hantavirus són de Catalunya, Madrid, Astúries, València, Galícia i Castella i Lleó

Anna Recuenco, de l'Avinent Manresa, bat un nou rècord català sub-16 vigent des del 1996

Anna Recuenco, de l'Avinent Manresa, bat un nou rècord català sub-16 vigent des del 1996

Brussel·les apunta a un risc "baix" per a la població general del brot d'hantavirus

Brussel·les apunta a un risc "baix" per a la població general del brot d'hantavirus

El DocsAProp porta a Manresa tres documentals aquest maig, dos amb vincles amb la Catalunya central

El DocsAProp porta a Manresa tres documentals aquest maig, dos amb vincles amb la Catalunya central

L'equip cadet del Bàsquet Manresa clou en quart lloc el Campionat de Catalunya

L'equip cadet del Bàsquet Manresa clou en quart lloc el Campionat de Catalunya

Necrològiques del 7 de maig del 2026

Necrològiques del 7 de maig del 2026
Tracking Pixel Contents