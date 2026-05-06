Els espanyols al vaixell del brot d'hantavirus són de Catalunya, Madrid, Astúries, València, Galícia i Castella i Lleó
El ministre Torres explica als presidents autonòmics quin protocol se seguirà i reitera que tots són asimptomàtics
ACN
Els espanyols que viatgen a bord del creuer 'MV Hondius' on s'ha detectat el brot d'hantavirus que ha costat fins ara la vida a tres persones són de Catalunya (n'hi ha cinc d'aquesta autonomia), de la Comunitat de Madrid, d'Astúries, del País Valencià, de Galícia i de Castella i Lleó. Ho ha revelat el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, que ha explicat a la xarxa social X que s'ha posat en contacte amb els presidents d'aquestes autonomies per explicar-los el protocol que se seguirà amb la catorzena d'espanyols a bord del vaixell. Torres ha reiterat que tots són asimptomàtics.
Avui, l'executiu estatal ha explicat que tots catorze passaran una quarantena a l'hospital militar central Gómez Ulla de Madrid. El vaixell navegarà des de prop de Praia, la capital de Cap Verd, on està fondejat ara, fins al port de Granadilla de Abona, a l'illa de Tenerife, que és un port secundari proper a l'aeroport Tenerife Sud, on arribaran el cap de setmana.
Des d'allà, volaran a la base aèria de Torrejón de Ardoz, a Madrid, des d'on aniran a l'hospital militar. Pel que fa a la resta de passatgers del creuer, seran repatriats als seus països d'origen, segons ha explicat la ministra de Sanitat, Mónica García.
- Una manresana guanya el pot de l''Atrapa'm si pots' i s'endú 177.000 euros: 'Necessitava recuperar l'esperança
- L’advocada de Rosa Peral renuncia a la seva defensa en tots els processos judicials que té oberts
- Judit Vinyes, portaveu de BeGI: «M'ha sorprès la quantitat de persones que m'han dit que votarien a Aliança»
- La 'droga dels pobres' a la Catalunya central guanya consumidors, aliens als seus mites i estigmes
- El pas extra per entrar a La Meva Salut que molts no entenen: així funciona el doble factor
- Reacció de la CGT a l'estalvi del nou model de recollida a Manresa: 'No són 800.000 euros menys, són 800.000 més
- Dario Borhani, enginyer aeroespacial: 'Amb els avions passa com amb els taurons: les pel·lícules se centren en la tragèdia, però realment quants accidents hi ha?
- Soc 'Trementinaira' com la besàvia i ho escric amb 'a' perquè em dona la gana