Salvador Illa: «La visita del Papa serà una oportunitat de demostrar al món que Catalunya és una terra de valors»
El president de la Generalitat inaugura al Palau Robert l’exposició de la trajectòria de 144 anys de la Sagrada Família
Toni Sust
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha inaugurat aquest dimecres l’exposició «La Sagrada Família i Barcelona, 144 anys de camí compartit», al Palau Robert, i ho ha fet celebrant la visita que el papa Lleó farà d’aquí a un mes just a Barcelona, per la qual s’ha felicitat especialment.
Arran de la confirmació dels detalls del viatge, formulada pel Vaticà aquest mateix dimecres, Illa ha assenyalat que la visita papal tindrà «un gran significat» i serà «una gran oportunitat per mostrar al món que Catalunya és una terra de valors humans, de convivència i de solidaritat».
«Un moment àlgid»
«La Sagrada Família viu avui un moment àlgid», ha continuat el president, que ha recordat que el Papa oferirà a la basílica «el seu punt dominant», en inaugurar la torre de Jesús. «La visita del Papa situarà Barcelona i el nostre país en el seu conjunt en el focus de l’atenció mundial. Barcelona i Catalunya demostraran que tenen una mirada universal», ha dit.
Illa s’ha referit a Antoni Gaudí i ha subratllat que l’arquitecte «sabia que no viuria prou per veure acabar la Sagrada Família, i va llançar un repte a les generacions futures. El temple i la ciutat han crescut junts», en un procés que ha definit com «una història d’amor i perseverança».
