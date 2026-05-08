Crisi sanitària
Sanitat investiga un cas sospitós d’hantavirus a Alacant i busca un viatger que va passar per Barcelona després d’estar exposat al virus
La persona sospitosa està aïllada perquè té tos i es va asseure a prop de la dona del pacient 0, a l’avió que la contagiada va intentar agafar a Johannesburg
Patricia Martín
Una dona que es va asseure, durant un temps breu, amb l’esposa del pacient 0 del brot d’hantavirus que ha sorgit al creuer MV Hondius amb destinació a les Canàries serà ingressada i aïllada a l’hospital d’Alacant després de presentar símptomes. No obstant això, el secretari d’Estat de Sanitat, Javier Padilla, ha considerat "improbable" que estigui contagiada, atès que es va asseure dues files per darrere i durant un període "breu" de temps. Així mateix, es busca un viatger de Sud-àfrica que va estar una setmana a Barcelona i també es va asseure a prop de la pacient contagiada i se sap que ara es troba a Johannesburg.
Altres països també han aïllat persones que han entrat en contacte estret amb els contagiats, com l’hostessa neerlandesa hospitalitzada a Amsterdam, que també va estar en contacte amb la mateixa dona infectada, però de moment l’OMS no ha confirmat cap nou cas, el llistat oficial continua sent de tres morts i cinc persones que es van contagiar a l’interior del vaixell, aquests últims ja evacuats del creuer.
La morta és una dona holandesa de 69 anys que va baixar, juntament amb 29 passatgers més, en una escala que el vaixell va fer a Santa Elena. En el seu cas, acompanyada del cadàver del seu marit, que va morir al vaixell i es considera el pacient 0. Quan el vaixell va fer escala, no se sabia que hi havia un brot d’hantavirus. L'holandesa, per tant, va viatjar fins a Johannesburg i allà va intentar, el passat 25 d’abril, agafar un avió fins a Amsterdam. Però la tripulació la va fer baixar de l’aeronau, en observar que estava malalta. Ha transcendit que fins i tot es va desmaiar i l’endemà va morir. Posteriorment, el 2 de maig, va morir un altre passatger del MV Hondius, cosa que ja sí que va activar l’alerta que hi havia un brot al vaixell i es van posar en marxa els mecanismes internacionals previstos en les crisis sanitàries.
Es va activar, per exemple, la recerca de contactes i, en concret en el cas de la dona morta, la companyia aèria ha identificat les persones situades a les files pròximes. Segons ha detallat Padilla aquest divendres en roda de premsa, a través del sistema europeu d’alerta primerenca i resposta ràpida, l’Early Warning and Response System, "Espanya ha tingut coneixement que dues d’aquestes persones tenien com a destinació final el nostre país".
Símptomes lleus
Una d’elles és la dona ingressada, que ha estat contactada aquest matí i ha explicat que tenia símptomes lleus, concretament tos, mentre es trobava al seu domicili familiar d’Alacant. Per això, s’ha activat el protocol aprovat aquest divendres per la Comissió de Salut Pública, s’ha procedit, en primer lloc, al seu aïllament al seu domicili i, en aquests moments, s’està procedint al seu trasllat a un centre hospitalari. Allà, es procedirà a l’aïllament clínic i se li prendran les mostres diagnòstiques, que seran analitzades pel Centre Nacional de Microbiologia.
El protocol preveu que se li faci una PCR i una prova nasofaríngia i, si dona negatiu a hantavirus, es repeteixin les proves cada 48 hores. Si en algun moment dona positiu, serà ingressada en una unitat d’alt aïllament. Si continua negativa, com que és un contacte estret, previsiblement serà traslladada a l’hospital Gómez Ulla, on també es desplaçaran els 14 espanyols a bord del vaixell, que es consideren contactes i no casos sospitosos perquè cap d’ells té símptomes.
Pel que fa al passatger sud-africà que va estar a Barcelona i també va estar a l’avió amb la morta, Padilla ha detallat que s’ha activat el mecanisme per localitzar-lo i fer el seguiment epidemiològic i rastrejar els seus contactes.
La quarantena
El protocol aprovat també preveu que els 14 espanyols a bord del vaixell siguin traslladats, un cop desembarquin, en un avió militar fins a l’hospital Gómez Ulla, però no determina quant temps han de romandre aïllats, en primer lloc perquè les autoritats sanitàries encara han de determinar si l’últim contacte de risc al creuer amb les persones contagiades el van tenir el 28 o el 30 d’abril, data a partir de la qual van començar amb les mesures de distanciament. Així mateix, els experts sanitaris han de determinar "el seu grau d’exposició". Davant d’això, el protocol no tanca un temps fix i taxat de quarantena.
Estableix que els set primers dies compleixin una quarantena "estricta" i després se’ls repetirà la PCR i es determinarà si han de continuar o no aïllats.
