Un passatger espanyol de l'Hondius, positiu provisional a la prova d'hantavirus
L'afectat, que no té símptomes, ha estat traslladat a la Unitat d’Aïllament i Tractament d’Alta Nivell (UATAN)
ACN
Un dels catorze espanyols que viatjaven a l'MV Hondius, el creuer on es va detectar el brot d'hantavirus, i que està en quarantena a l'hospital militar Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional a les proves de la infecció, segons ha comunicat el Ministeri de Sanitat.
En concret, el passatger, que està aïllat, ha donat positiu a la PCR que se li ha fet quan ha arribat al centre sanitari. El ministeri indica que actualment no presenta símptomes i que el seu estat general és bo. En les pròximes hores se sabran els resultats definitius.
El pacient ha estat traslladat, tal com preveu el protocol, a la Unitat d’Aïllament i Tractament d’Alta Nivell (UATAN) del centre hospitalari. Les proves PCR han estat analitzades al Centre Nacional de Microbiologia.
Els altres tretze passatgers han donat negatiu.
