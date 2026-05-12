Els espanyols en quarantena que donin negatiu a la PCR del dia 7 podran rebre visites i sortir de l'habitació
Els pacients confirmats amb símptomes d'hantavirus restaran aïllats fins a la recuperació clínica total
ACN
Els espanyols en quarantena per hantavirus que donin negatiu a la PCR del dia 7 de maig podran rebre visites externes utilitzant l'equip de protecció individual adequat i podran fer sortides supervisades de les habitacions per les zones comunes de la planta, mantenint en tot moment l'ús obligatori de mascareta FFP2. Així ho determina l'actualització del protocol aprovada aquest dimarts a la tarda per la Comissió de Salut Pública, que estableix el 10 de maig com a "dia zero" per a l'inici oficial de la quarantena. Els pacients confirmats amb símptomes del virus restaran aïllats fins a la recuperació clínica total, i els que donin positiu però siguin asimptomàtics ho estaran fins a aconseguir una prova negativa.
La Comissió de Salut Pública ha establert el 10 de maig com a dia zero perquè va ser la data en què va començar l'aïllament en habitacions individuals de les persones evacuades del creuer MV Hondius.
El protocol actualitza, a més, la definició de contacte per extremar la vigilància. Es considera contacte qualsevol persona que hagi estat al vaixell entre l'1 d'abril i el 10 de maig, o bé que hagi tingut relació amb un cas confirmat durant el període de transmissibilitat, que comença oficialment dos dies abans de l'aparició dels primers símptomes o d'una PCR positiva en casos asimptomàtics.
Sota aquest criteri s'inclouen els qui comparteixin habitació o bany, parelles sexuals, contactes físics directes i passatgers d'avió situats a la mateixa filera o a les dues adjacents en vols de llarga durada d'un cas confirmat per laboratori.
També s'indica que únicament les persones evacuades del creuer hauran de fer quarantena obligatòria a habitacions individuals de l'Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, a Madrid. Per a qualsevol altre contacte que es detecti fora del grup, les autoritats sanitàries faran una valoració individualitzada de la situació, i permetran que la quarantena es faci en altres espais habilitats per a l'aïllament i el seguiment sanitari.
Tots els contactes identificats, amb independència del lloc en què facin la quarantena, seran sotmesos a una vigilància sanitària reforçada durant els primers 28 dies, període considerat de més probabilitat per a l'aparició de símptomes compatibles amb la malaltia. Durant aquest interval es farà una PCR cada set dies, es controlarà la temperatura dos cops al dia i es farà seguiment de possibles símptomes com ara febre, dispnea o miàlgies.
Si alguna de les persones en seguiment desenvolupa símptomes, serà considerada cas probable i traslladada a una habitació d'aïllament amb pressió negativa per fer proves diagnòstiques específiques.
El protocol es tornarà a avaluar, a tot estirar, transcorreguts 28 dies per adaptar les mesures a l'evolució epidemiològica i al coneixement científic disponible.
