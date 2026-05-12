L’espanyol que va donar positiu per hantavirus comença a presentar símptomes respiratoris i febrícula
El ciutadà, que està estable, va donar positiu a la PCR que se li va fer a l’hospital Gómez Ulla
ACN
Madrid
El ciutadà espanyol confinat a l'hospital militar Gómez Ulla de Madrid que va donar positiu per hantavirus ha començat a presentar símptomes, segons han confirmat fonts del Ministeri de Sanitat aquest dimarts. El passatger de l’MV Hondius, que no és resident a Catalunya, va ser aïllat després que donés positiu a la PCR que se li va fer quan va arribar al centre sanitari. Durant les darreres hores, ha patit febrícula i símptomes respiratoris. Tot i això, es troba “aparentment estable” i no presenta un “empitjorament clínic evident”.
