L’espanyol del creuer que va donar positiu d’hantavirus va ser tractat amb oxigenoteràpia, però ja està “estabilitzat”

La resta dels passatgers aïllats al Gómez Ulla de Madrid segueixen “assimptomàtics”, apunta Sanitat

El creuer Hondius a prop del port de Granadilla / Europa Press

ACN

Madrid

El passatger espanyol del creuer MV Hondius que va donar positiu per hantavirus segueix amb símptomes, però està “estabilitzat”, segons ha detallat aquest dimecres el secretari d’Estat de Sanitat, Javier Padilla. “Va començar amb certa dificultat respiratòria, se li va posar oxigenoteràpia i, amb això, va començar a millorar”, ha explicat en una entrevista a TVE.

“Dins del ventall de possibles símptomes estem veient una situació que esperem que no evolucioni a més i que puguem tenir controlada amb els tractaments habituals per a la febrícula i l’oxigenoteràpia”, ha reblat. La resta de ciutadans aïllats a l’hospital militar Gómez Ulla de Madrid, on hi ha cinc catalans, segueixen “assimptomàtics” i amb una PCR negativa.

