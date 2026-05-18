Els 13 creueristes espanyols aïllats tornen a donar negatiu per hantavirus en la segona PCR
El resultat del segon test permet flexibilitzar les mesures d'aïllament
Regió7
Els 13 creueristes espanyols del ‘MV Hondius’ que estan ingressats a l’Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, a Madrid, i que ja havien donat negatiu per hantavirus en una primera PCR, han tornat a obtenir el mateix resultat en una segona prova, de manera que es podran flexibilitzar les mesures d’aïllament, han informat fonts del Ministeri de Sanitat.
Els passatgers van ser ingressats per seguir una quarantena de més de 40 dies després que el vaixell atracés fa una setmana a Tenerife, des d’on van ser traslladats en avió cap a l’hospital madrileny. Un 14è passatger va presentar símptomes i va donar positiu en arribar, per la qual cosa va ser ingressat en una Unitat d’Aïllament i Tractament d’Alta Seguretat (UATAN), on s’està recuperant. Aquest dilluns, el pacient, de 70 anys, ja estava gairebé asimptomàtic, segons Sanitat.
El protocol previst per als 13 creueristes després d’aquesta segona PCR negativa, una setmana després, és que puguin començar a sortir de les seves habitacions i accedir a zones comunes de la planta on estan ingressats, així com rebre visites dels seus familiars, sempre sota mesures de protecció i prevenció.
Així mateix, les dones ingressades a Barcelona i Alacant per haver estat contacte d’una de les difuntes pel brot podran rebre visites, ja que han resultat negatives en l’última PCR i, si mantenen aquesta evolució favorable, podran continuar la quarantena als seus domicilis a partir de dissabte 23 de maig.
Precisament, aquest dilluns la delegació espanyola que participa en l’Assemblea Mundial de la Salut, a Ginebra, encapçalada per la ministra Mònica García, ha estat rebuda amb gestos d’agraïment per part de nombrosos països per la seva gestió del creuer ‘MV Hondius’, així com per l’evacuació i repatriació dels passatgers.
