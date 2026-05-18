Els catalans del creuer Hondius aïllats per hantavirus a Madrid podrien tornar al juny per acabar la quarantena a Catalunya
Fernández diu que es podria plantejar un aïllament domiciliari o al Clínic a partir del 7 de juny si continuen negatius
ACN
El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha obert la porta a què els cinc catalans que viatjaven al creuer amb un brot d'hantavirus i que es troben a l'hospital Gómez Ulla de Madrid fent quarantena puguin tornar a Catalunya a partir del 7 de juny. En declaracions a Catalunya Ràdio, ha explicat que se'ls ha de fer una nova PCR a Madrid i, si donen negatiu, podran començar un règim de visites. Ha indicat que més tard, a partir del 7 juny, és quan "es podria plantejar" que tornessin a Catalunya per fer aïllament domiciliari o a l'Hospital Clínic, un extrem que s'ha d'acabar de decidir, ja que el protocol es va revisant. "Una possibilitat és que vagin a fer aïllament domiciliari a partir del 7 de juny", ha dit.
Perquè tot això passi, Fernández ha insistit que tots ells han de donar negatiu a les PCR previstes i no desenvolupar símptomes. Sobre el brot, ha afirmat que tot indica que està "autolimitat" i "no anirà a més".
D'altra banda, ha considerat que el brot d'ébola sobre el que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha enviat una alerta suposa un risc "molt baix" per a la població de Catalunya. Amb tot, sí que ha alertat que "podria ser" que agafi certa dimensió a la zona on s'ha originat.
