Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Línia orbital ferroviàriaPatum 2026Bizum a botiguesAgressió dones a ManresaEleccions AndalusiaRobert LewandowskiCanes 2026
instagramlinkedin

Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional

Gestha estudia recórrer la decisió al Suprem i defensa que l'Agència Tributària va actuar "conforme a les normes"

Shakira durant un concert de la gira 'Las mujeres ya no lloran'

Shakira durant un concert de la gira 'Las mujeres ya no lloran' / Agències

ACN

Madrid

Els tècnics d'Hisenda (Gestha) han rebaixat la devolució a Shakira dels 55 als 27,4 milions més interessos després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional (AN) que ha conclòs que la cantant no passava prou temps a Espanya el 2011 per haver-hi de tributar. En un comunicat enviat aquest dilluns, Gestha coincideix amb l'Agència Tributària Espanyola (AEAT) en estudiar la sentència per decidir si recorre-la al Tribunal Suprem i així evitar "apàtrides fiscals", la condició d'aquelles persones que no tenen residència fiscal registrada en cap país. Els tècnics també insisteixen que l'AEAT i l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) van actuar conforme a la normativa tributària espanyola, que és "de les més garantistes de l'entorn".

En concret, Gestha considera que a Shakira se li haurien de retornar 22 milions corresponents a la quota i uns 5 milions per interessos de demora, que en total sumarien 27 milions. A aquests se'ls hi hauria d'afegir gairebé 7 milions més pels interessos legals. que ascendirien la xifra total a uns 34 milions.

Aquest mateix dilluns, l'AN ha ordenat a l'Agència Tributària retornar més de 55 milions d'euros a Shakira en considerar que no estava obligada a pagar a l'Estat els impostos relacionats amb la seva gira mundial el 2011. Amb aquest pas, el tribunal estima el recurs presentat per l’artista i li anul·la les liquidacions i sancions imposades per Hisenda.

En el comunicat, Gestha aclareix que l'AN "no aprecia mala fe" en el comportament de l'administració tributària i que la sentència analitza exclusivament l'any 2011 i no la residència de la cantant a Espanya de 2012 a 2014, exercicis pels quals va ser condemnada per delictes fiscals en l'IRPF no declarat.

Notícies relacionades

L’Agència Tributària ja ha explicat que recorrerà la sentència i l'elevarà al Suprem. 

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Montserrat Martí, soprano i filla de Montserrat Caballé: 'L’afecte entre Freddie Mercury i la meva mare va ser autèntic
  2. Grison (41 anys) i la seva rutina dolç-salat: 'Vaig perdre al voltant de deu quilos
  3. Un bomber va ajudar a portar-la al món i 22 anys després va recórrer 1.000 quilòmetres per veure-la graduar-se: «Tenim un vincle molt especial»
  4. «Tothom diu que defensa la cultura catalana, però costa trobar qui contracti un esbart»
  5. Fernando Tejero revela com Dani Martín el va treure d’una pensió per convidar-lo a viure amb els seus pares: “Em vaig sentir com un fill més, són la meva segona família”
  6. La Guàrdia Urbana de Manresa precinta una atracció instal·lada als Trullols
  7. Mor als 91 anys Conxita Fortuny, mare de la cooperant manresana assassinada a Ruanda, Flors Sirera
  8. El restaurant Golut de Manresa posa data al seu tancament: el 27 de juny

La Pobla explica la relació de Gaudí amb la Vall de Lillet en una nova exposició

La Pobla explica la relació de Gaudí amb la Vall de Lillet en una nova exposició

Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional

Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional

El Govern i la Generalitat tancaran acords sobre infraestructures, acció exterior i català en la bilateral de dimecres

El Govern i la Generalitat tancaran acords sobre infraestructures, acció exterior i català en la bilateral de dimecres

El conseller Espadaler comparteix un matí de vida monàstica a Sant Benet de Montserrat

El conseller Espadaler comparteix un matí de vida monàstica a Sant Benet de Montserrat

El comerç de la Catalunya central veu amb bons ulls poder cobrar amb Bizum: "Tot el que sigui modernitzar és bo"

El comerç de la Catalunya central veu amb bons ulls poder cobrar amb Bizum: "Tot el que sigui modernitzar és bo"

Juanma Moreno anuncia un govern en solitari sense Vox a Andalusia i descarta una repetició electoral: «El resultat del 17M és contundent»

Juanma Moreno anuncia un govern en solitari sense Vox a Andalusia i descarta una repetició electoral: «El resultat del 17M és contundent»

Lleó XIV es fa viral per sumar-se a la tendència del moment

Lleó XIV es fa viral per sumar-se a la tendència del moment

Un nou mapa descobreix les àrees clau per als taurons i altres depredadors al Mediterrani

Un nou mapa descobreix les àrees clau per als taurons i altres depredadors al Mediterrani
Tracking Pixel Contents