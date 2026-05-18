Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
Gestha estudia recórrer la decisió al Suprem i defensa que l'Agència Tributària va actuar "conforme a les normes"
ACN
Els tècnics d'Hisenda (Gestha) han rebaixat la devolució a Shakira dels 55 als 27,4 milions més interessos després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional (AN) que ha conclòs que la cantant no passava prou temps a Espanya el 2011 per haver-hi de tributar. En un comunicat enviat aquest dilluns, Gestha coincideix amb l'Agència Tributària Espanyola (AEAT) en estudiar la sentència per decidir si recorre-la al Tribunal Suprem i així evitar "apàtrides fiscals", la condició d'aquelles persones que no tenen residència fiscal registrada en cap país. Els tècnics també insisteixen que l'AEAT i l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) van actuar conforme a la normativa tributària espanyola, que és "de les més garantistes de l'entorn".
En concret, Gestha considera que a Shakira se li haurien de retornar 22 milions corresponents a la quota i uns 5 milions per interessos de demora, que en total sumarien 27 milions. A aquests se'ls hi hauria d'afegir gairebé 7 milions més pels interessos legals. que ascendirien la xifra total a uns 34 milions.
Aquest mateix dilluns, l'AN ha ordenat a l'Agència Tributària retornar més de 55 milions d'euros a Shakira en considerar que no estava obligada a pagar a l'Estat els impostos relacionats amb la seva gira mundial el 2011. Amb aquest pas, el tribunal estima el recurs presentat per l’artista i li anul·la les liquidacions i sancions imposades per Hisenda.
En el comunicat, Gestha aclareix que l'AN "no aprecia mala fe" en el comportament de l'administració tributària i que la sentència analitza exclusivament l'any 2011 i no la residència de la cantant a Espanya de 2012 a 2014, exercicis pels quals va ser condemnada per delictes fiscals en l'IRPF no declarat.
L’Agència Tributària ja ha explicat que recorrerà la sentència i l'elevarà al Suprem.
