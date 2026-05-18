Juanma Moreno anuncia un govern en solitari sense Vox a Andalusia i descarta una repetició electoral: «El resultat del 17M és contundent»
El president andalús farà valer els seus 53 diputats per evitar un «embolic» més gran que impliqui l’entrada de l’extrema dreta en el Consell de Govern
Javier Alonso
L’equip de Juanma Moreno tenia assumida la possibilitat de perdre la majoria absoluta el 17M i entrar en el «embolic» d’haver de negociar amb Vox. Però també fa setmanes que adverteix que si es quedava a les portes dels 55 diputats, en aquestes converses no entraria formar govern com ha passat a Extremadura o Castella i Lleó. Aquest és l’escenari que precisament s’obre ara a Andalusia: el PP-A es vol mantenir en solitari en el Consell de Govern gràcies a una abstenció de la formació de Santiago Abascal a canvi de cessions programàtiques i sense la delegació de conselleries.
«El resultat és contundent i el que és raonable i assenyat és respectar el que la majoria dels andalusos han dit: que el PP governi en solitari. Hem tret 1,7 milions de vots, gairebé 20 punts més que el PSOE i 30 punts per sobre de Vox. Ens hem quedat a 21.000 vots de dos diputats a Jaén i Granada que ens haguessin donat la majoria absoluta. Són resultats contundents que ens permeten governar en solitari. No tindria cap sentit la imposició o la recerca d’una butaca », ha explicat el president andalús abans d’entrar en l’executiva nacional del seu partit a Madrid, on ha sigut rebut amb un prolongat aplaudiment.
No obstant, entri o no Vox en el govern, la negociació passa per un acord amb la formació de Santiago Abascal que pot afectar un tema tan polèmic com la «prioritat nacional», el concepte que l’extrema dreta ha fixat com a prioritat en la seva campanya a Andalusia i en les seves negociacions a l’Aragó i Castella i Lleó. «Nosaltres tenim una prioritat que és Andalusia i això és el que respectarem i farem», va apuntar el president.
Moreno ha sigut contundent durant les últimes setmanes a l’hora de desmarcar-se d’aquesta mesura plantejada per prioritzar la població espanyola davant els estrangers en l’accés a serveis públics, ajudes o habitatges. «És un eslògan buit», va advertir en plena campanya en una compareixença en què va incidir que es tracta d’una mesura que no encaixa ni en la llei ni en la Constitució i que sobrepassa les competències autonòmiques.
Sense repetició electoral
Malgrat aquest xoc entorn de la prioritat nacional, la realitat és que una vegada celebrades les eleccions arrenca un compte enrere per constituir el nou govern. Si ho aconsegueix durant els pròxims mesos, l’única opció que quedaria a Moreno és la repetició electoral. De moment, és una possibilitat que no està a l’agenda del PP-A.
«És l’últim dels recursos, els ciutadans no ho volen, té un cost molt elevat i no garanteix que hi hagi un canvi en els resultats», va puntualitzar Moreno.
Acord del 2018
A Andalusia ja hi ha precedents d’aquest model de negociació amb Vox. El 2018, després d’obtenir el pitjor resultat electoral del PP, Juanma Moreno va negociar amb Ciutadans i amb la formació de Santiago Abascal la seva arribada a San Telmo. Juan Marín va entrar al Govern, però l’extrema dreta es va quedar fora i va determinar l’activitat legislativa des del Parlament autonòmic, un plantejament del qual s’han penedit en diverses ocasions.
En aquesta negociació, Vox estava gairebé iniciant la seva activitat institucional i sense l’experiència actual. Ja ha format part de governs autonòmics, n’ha sortit i està tornant a entrar després de nous acords més exigents. «No desaprofitarem l’oportunitat i condicionarem el Govern», remarquen des de la direcció nacional.
