Zapatero, imputat per tràfic d'influències i altres delictes en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra
La UDEF posa en marxa una operació i es registra l’oficina de l’expresident del Govern central i tres mercantils més
El jutge l'ha citat a declarar el pròxim 2 de juny
Tono Calleja Flórez
El jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama ha donat un fort impuls a la investigació que manté en secret del cas Plus Ultra i ha decidit imputar l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero per un presumpte delicte de tràfic d’influències i altres delictes annexos, han confirmat fonts jurídiques. Ha estat citat a declarar el pròxim 2 de juny.
Fonts policials assenyalen a El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7, que la unitat de delictes econòmics de la Policía Nacional (UDEF) ha posat en marxa una operació relacionada amb aquestes investigacions, sobre les quals s’acaba d’aixecar el secret. En aquest moment s’està registrant l’oficina de l’expresident i diverses empreses.
Les investigacions estan relacionades amb el rescat de l’aerolínia Plus Ultra, però també s’investiguen les relacions de Rodríguez Zapatero amb l’empresa Análisis Relevante, propietat del seu amic Julio Martínez Martínez, en relació amb possibles pagaments que li podria haver fet per treballs de consultoria, tant a ell com a través d’una mercantil propietat de les seves filles. Aquest assumpte va ser assumit a finals del passat mes de febrer per l’Audiència Nacional després que s’inhibís la jutgessa d’instrucció ordinària que l’investigava en secret, María Esperanza Collazos.
Martínez va ser detingut el passat mes de desembre juntament amb altres empresaris per ordre de la titular del Jutjat d’Instrucció número 15 de Madrid, que va imputar inicialment els directius de l’aerolínia Plus Ultra, per presumptes blanqueig de capitals, organització criminal, apropiació indeguda i tràfic d’influències relacionats amb el presumpte ús indegut del rescat de 53 milions que el Govern va concedir a la companyia el març del 2021.
Concretament, els diners haurien servit per dur a terme "operacions de blanqueig de fons procedents de malversacions de cabals públics comeses a Veneçuela". A més del propietari d’Análisis Relevante, en aquell moment també es va detenir el president de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, i el seu número dos, Roberto Roselli.
