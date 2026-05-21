Qui és qui en la trama Plus Ultra?
La interlocutòria judicial feta pública dimarts especifica un a un els integrants de la presumpta trama de corrupció i col·loca en la seva cúspide l’expresident Zapatero, "que exerceix el lideratge estratègic i manté els contactes institucionals i empresarials d’alt nivell"
Tono Calleja Flórez
José Luis Calama, el jutge de l'Audiència Nacional que instrueix la causa Plus Ultra, relata al seu escrit qui conformava la presumpta trama. En el "vèrtex de l'estructura –diu la interlocutòria– se situa José Luis Rodríguez Zapatero, que n'exerceix el lideratge estratègic i manté els contactes institucionals i empresarials d'alt nivell".
JULIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ.
L'administrador de l'empresa Análisis Relevante, Julio Martínez Martínez, a qui Zapatero considera "amic", era segons la interlocutòria del jutge el responsable "de la captació de clients i de la gestió operativa dels encàrrecs". Aquest empresari exercia "un paper destacat en diferents nivells: com a receptor i executor d'instruccions directes" de l'expresident, "i com a responsable d'un entramat societari destinat a canalitzar els fons percebuts dels esmentats clients".
Als correus interceptats per la UDEF s'evidencia que el directiu de Plus Ultra, Roberto Roselli, manifesta a l'expresident de la companyia, Rodolfo Reyes, que ell no parla "directament amb Zapatero sinó amb el seu "lacai", Julio Martínez Martínez. Aquest li va parlar de l'estructura mercantil ("finance boutique") que havien muntat, assenyalant Roselli que a través seu cobrarien la "mordida".
Aquesta operativa es portava a terme mitjançant la societat Análisis Relevante SL, que segons els investigadors era "una peça instrumental dins d’una estructura financera dissenyada per canalitzar fons procedents de diverses societats –principalment Plus Ultra, però també Sofgestor, Grupo Aldesa i Inteligencia Prospectiva–, cap a persones de l’entorn de la xarxa organitzada, especialment José Luis Rodríguez Zapatero i Whathefav", aquesta última propietat de les filles de l’expresident del Govern.
La intervenció d'Análisis Relevante "revela una operativa financera dissenyada per simular serveis d'assessorament, generar contractes i factures que atorguessin aparença de legalitat als pagaments i canalitzar fons procedents de societats amb interessos en l'obtenció d'ajuts públics cap a membres de la xarxa", destaca l'instructor. En la interlocutòria s'assenyala que els directius de Plus Ultra afirmen que "Manuel és la peça de ZP a Veneçuela", en al·lusió a Manuel Aarón Fajardo.
LES FILLES DE ZAPATERO I LA FIRMA WHATHEFAV SL.
La mercantil Whathefav SL, en la qual apareixen com a administradores formals les filles de Zapatero, rep fons de clients i d'altres societats instrumentals, i genera facturació genèrica i redistribueix pagaments cap a l'entorn de l'expresident. Els informes mensuals elaborats per Análisis Relevante SL i distribuïts per Whathefav SL es remeten tant a clients que abonen "notables xifres per aquests, segons el contracte del qual es tracti", com a altres destinataris respecte dels quals es desconeix el motiu pel qual reben la informació i en quina mesura es fa el pagament.
MARÍA GERTRUDIS ALCÁZAR.
La gestió quotidiana de la xarxa correspondria "a un tercer nivell jeràrquic, integrat per María Gertrudis Alcázar Jiménez, secretària de l'oficina de l'expresident, que executaria directament les ordres impartides per aquest. Cristóbal Cano Quiles assumiria un rol equivalent al de María Gertrudis, actuant com a gestor diari de l'entorn societari controlat per Julio Martínez Martínez".
SOFGESTOR SL, INTELIGENCIA PROSPECTIVA SL I CALEFÓN CONSULTORES SL.
En la trama hi ha diverses empreses que, segons el jutge Calama, compleixen funcions diferenciades dins de l'esquema delictiu. Sofgestor SL, controlada per Carlos Alberto Parra Delgado, funciona com a vehicle de canalització de fons, justificant pagaments mitjançant contractes d'assessoria internacional mancats de contingut real. Parra Delgado ja va estar en el punt de mira de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil en el cas Koldo.
La firma Inteligencia Prospectiva SL, administrada pels germans Domingo Arnaldo i Guillermo Alfredo Amaro Chacón, constitueix "un punt d'entrada de fons estrangers, simulats com a ampliacions de capital, que posteriorment es redistribueixen cap a Análisis Relevante, Whathefav i Gate Center mitjançant contractes ficticis. Calefón Consultores SL, que està controlada per Santiago Fernández Lena, opera com una societat instrumental utilitzada per canalitzar fons de Plus Ultra cap a mercantils de l'entorn de Julio Martínez a través d'una "facturació simulada".
LES MERCANTILS QUE ES VAN UTILITZAR PER ARRIBAR A DUBAI.
Les firmes Iot Domotic Europe, Voli Analítica, Idella Consulenza Strategica SL i Afitta SL van servir, segons el jutge, per rebre les sumes que va obtenir la suposada trama. Idella Consulenza Strategica s'hauria utilitzat "com un eix societari des del qual s'articulen les operacions presumptament destinades a desviar a l'estranger els fons derivats del contracte subscrit amb l'aerolínia Plus Ultra". És la societat matriu de les entitats creades a Dubai, la titularitat íntegra de la qual ostentaria. La societat offshore Landside Dubai Fzco està participada al 100% per Idella Consulenza Strategica, amb un pla de negoci de tres milions de dòlars en cinc anys. Idella va subscriure amb Plus Ultra un contracte per cobrar l'1% del rescat (530.000 euros).
