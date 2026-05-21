Cas Plus Ultra
Zapatero i el seu amic planejaven cobrar tres milions a Dubai
La interlocutòria del jutge revela la creació d’una societat ‘offshore’ a l’emirat per eludir Hisenda després d’una trobada entre l’expresident i Julio Martínez / La investigació vincula l’empresa amb el pagament d’una comissió pel rescat a Plus Ultra
Tono Calleja Flórez
La investigació de la unitat de delictes econòmics de la Policia Nacional sobre la qual es fonamenta la imputació de l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero revela una operació per a la constitució d’una societat offshore a Dubai que el març del 2021 projectava obtenir "almenys 3 milions de dòlars durant els pròxims cinc anys" (més de 2,5 milions d’euros), amb un negoci que consistia a oferir consultaria a empreses de parla hispana que estiguessin interessades a fer negocis als Emirats Àrabs fora del radar d’Hisenda.
Els investigadors vinculen aquesta estructura societària amb la gestió del pagament acordat entre Plus Ultra i Idella –societat sota control de l’amic de Zapatero Julio Martínez– a ingressar en un compte bancari a nom d’aquesta offshore en territori estranger. Arriben a afirmar que la societat es va constituir per "indicacions de José Luis Rodríguez Zapatero" per la possibilitat de canalitzar un percentatge de l’1% de comissió vinculat al rescat de Plus Ultra.
La interlocutòria d’imputació de l’expresident socialista s’atura en aquest assumpte arran de la confiscació d’una cadena de correus electrònics que va intercanviar la secretària personal de Zapatero, María Gertrudis Gertru Alcázar amb Cristóbal Cano, un col·laborador de l’empresari Julio Julito Martínez. Aquestes converses van ser, presumptament, conseqüència del que es va parlar en un dinar que va reunir l’expresident amb el seu amic al conegut restaurant Portonovo de Madrid.
L’endemà, Tomás Guerrero Blanco –vinculat a l’oficina governamental de Dubai per a exportacions– va enviar un correu electrònic a Martínez detallant-li la documentació necessària per a la constitució d’una societat a Dubai, "segons el que es va conversar ahir", a més de posar-los en contacte amb el responsable per orientar el procés. Això sembla confirmar que la idea que va partir del dinar entre l’expresident i el seu amic es va posar immediatament en marxa. "En un breu lapse temporal", segons les investigacions, Guerrero Blanco va remetre un nou correu electrònic en el qual concretava amb més detall aspectes com el possible nom de la societat, que finalment es denominaria Landside Dubai, Fzco i estaria participada al 100% per la societat Idella Consulenza Strategica SL, una firma que controlaven Julio Martínez i també el seu germà Manuel.
Contracte amb l’aerolínia
Una mica més tard, a finals del febrer del 2021, el col·laborador Cristóbal Cano va remetre al seu cap Martínez un correu electrònic amb l’assumpte "còpia contracte honorari SEPI", que contenia el document subscrit el gener d’aquell any entre Idella i Plus Ultra. La durada d’aquest contracte venia determinada, segons remarca la interlocutòria del jutge José Luis Calama, pel temps que trigués a emetre’s per la SEPI la resolució estimatòria o desestimatòria de la concessió de l’ajuda a l’aerolínia Plus Ultra, que va ser finalment de 53 milions d’euros. S’estipulava com a remuneració l’1% més IVA de l’import de l’ajuda aprovada pel Fons de Rescat, és a dir, 530.000 euros.
Mentrestant, les gestions per crear la societat a Dubai seguien endavant i a Martínez li va ser remès un document anomenat Landside Middle East Fzco Business Plan, que es corresponia amb un pla de negoci "per oferir serveis de consultoria professional a empreses i organitzacions empresarials de països de parla hispana interessades a tenir presència o fer negocis als Emirats Àrabs Units, així com a empreses dels Emirats interessades a expandir els seus negocis a Espanya i Llatinoamèrica". Aquest era el negoci que projectava obtenir almenys 3 milions de dòlars fins aquest 2026. Es feia constar expressament que disposen de clients molt rellevants a Espanya i a Llatinoamèrica.
De la cadena de correus intercanviats es desprèn, segons continua la interlocutòria, que la reunió al restaurant es produeix "a iniciativa de l’entorn de José Luis Rodríguez Zapatero", i destaca que és just l’endemà quan Martínez va rebre el correu electrònic en el qual se li detalla la documentació necessària per a la constitució de la societat a Dubai.
Finalment, consta que la societat queda constituïda, i és participada al cent per cent per la societat espanyola Idella, incloent-hi la documentació necessària per a l’obertura d’una sucursal de societat estrangera a Dubai. Quant a la remissió del contracte amb Plus Ultra, per als investigadors "revesteix especial rellevància, al vincular la seva vigència a la resolució que s’emeti respecte de la concessió d’una ajuda sol·licitada". No obstant, i segons els informes de l’Agència Tributària, no consta que finalment es portés a terme cap pagament en l’execució d’aquest contracte.
