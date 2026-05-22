Plus Ultra va pagar 4 milions a una de les empreses de la trama de Zapatero
L’aerolínia va enviar aquests diners a la mercantil Summer Wind SL, que va pagar 213.202 euros el 2023 a una firma de Julito Martínez
Juan José Fernández
El jutge que investiga a l’Audiència Nacional el cas Zapatero, José Luis Calama, situa l’empresa Summer Wind SL com una de les societats interposades que van servir per ocultar el pagament de fons de Plus Ultra Líneas Aéreas a les societats controlades per la trama liderada presumptament per l’expresident del Govern central.
"El 2023 Summer Wind SL va rebre ingressos de Plus Ultra per import de 3.979.182 euros, i va efectuar pagaments a Afitta SL, societat de l’entorn de Julio Martínez Martínez, per un import total de 213. 202 euros, tal com apareix en un document intervingut a Julio Martínez Martínez", indica de manera literal la resolució judicial del 18 de maig, en la qual l’instructor cita a declarar com a investigat Zapatero el 2 de juny.
En concret, en el telèfon intervingut per la UDEF al president de l’aerolínia es van trobar "quatre justificants de transferències bancàries emeses per Summer Wind amb destinació a un compte bancari el titular del qual és Afitta", que la investigació atribueix a Julito Martínez Martínez. En aquest dispositiu també es trobava un contracte subscrit entre les dues societats: Summer Wind SL i Afitta, d’1 de juliol del 2023, l’objecte del qual era "la prestació de serveis d’assessorament en la negociació i formalització d’operacions en matèria aeronàutica que pugui subscriure el client".
La UDEF va trobar en un xat un missatge del 29 de maig del 2023 en què "Alejandro Delgado Crego pregunta: ¿Com els va anar amb el homònim?" [en al·lusió a "Julito" Martínez Martínez], a la qual cosa Julio Martínez Sola respon que Fede (Federico Lledó Soria, responsable de Summer Wind SL) estaria "contentíssim amb allò del homònim", en relació amb una actuació realitzada per Julito Martínez Martínez.
El 14 de febrer del 2024 el president de Plus Ultra va reclamar a Lledó Sòria "el concepte de la factura de Julio Martínez". Es tractava d’una factura emesa el 30 de desembre del 2023 per Julio Martínez Martínez a través de la societat Afitta SL "per un import de 213.202 euros per justificar el flux de fons declarat", diu la interlocutòria, que afirma que les proves descobertes evidencien clarament que "creen factures i adapten els conceptes consignats fins i tot posteriorment a emetre’ls".
I com a exemple d’aquesta operativa, sempre segons la interlocutòria de Calama, el 15 de febrer del 2024 Federico Lledó va remetre un àudio a Julio Martínez Sola, en el qual demana que pregunti "a la gent d’Afitta si han pagat, si van presentat la factura l’any passat per al tema de l’IVA. ¿D’acord? Això el primer, per poder canviar el concepte, perquè si l’han presentat no sé què podem fer. Comenta-ho".
"Estratègia financera"
En un altre missatge, aquest 19 d’abril del 2024, Julito retreu al seu "homònim Julio Martínez Sola que Federico Lledó no hagués realitzat "ni a la firma del contracte ni al pagament corresponent, comprometent-se aquest últim a deixar resolta la situació en el transcurs de la setmana següent", prossegueix el jutge. I el 22 de maig del 2024 l’ara president de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, comunica a la dona de l’exconseller Rodolfo Reyes Rojas "l’estratègia financera que faran servir en la facturació, indicant-li que s’han de facturar 270.000 menys 176. 200; la seva contraprestació per les seves gestions, un total de 93.800 euros; i que aquestes quantitats corresponen amb el període que està comprès entre "l’agost del 23 i l’abril del 24. Total nou mesos […] "9x30.000=270.000".
Per al magistrat, aquests missatges evidencien que Summer Wind SL es limita a "actuar com a titular merament formal en determinades operacions, sense participació efectiva en la presa de decisions. Això permet inferir que s’hauria procedit a elaborar factures mitjançant l’adaptació de dates i conceptes, amb la finalitat d’atorgar suport documental i cobertura formal als pagaments i facilitar la canalització dels fons", prossegueix Calama.
