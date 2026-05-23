Eleccions locals
Un PSOE en el seu pitjor moment arrenca motors de cara a les municipals: «La marca ara no ajuda gens»
El Partit Socialista només governa sis dels 31 municipis amb més de 200.000 habitants
Luis Ángel Sanz
El PSOE està anímicament en el seu pitjor moment dels últims anys. Els dos cops consecutius que ha patit en els últims set dies –la debacle de les eleccions andaluses i la imputació de Zapatero per «liderar una organització criminal»– ha donat el cop de gràcia a un partit en greu crisi. En aquest estat, el Partit Socialista comença a arrencar motors de cara a les eleccions municipals que se celebraran exactament d’aquí a un any, el 23 de maig del 2027.
El poder local socialista va patir un fort retrocés fa tres anys. El 2023, va perdre la meitat de les capitals de província que governava fins aleshores (va passar de 22 a 11), sobretot com a conseqüència dels pactes del PP amb Vox. A moltes grans ciutats, el PSOE es va mantenir com la força més votada, però va ser desplaçat a l’oposició pels acords del PP amb l’extrema dreta. Va ser aquell famós «De guanyador a guanyador» que va dir l’exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, al president del PP, Alberto Núñez Feijóo, al Congrés. L’ara ministre va ser un dels molts alcaldes i candidats municipals socialistes que van guanyar les eleccions però no van poder governar.
Ara mateix, els socialistes governen 2.356 municipis dels 8.132 que té Espanya, però la majoria són petits. De les 31 ciutats amb més de 200.000 habitants que hi ha a Espanya, el PSOE només té sis alcaldes: els de Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria, Vigo, Vitòria, l’Hospitalet de Llobregat i la Corunya. Sobre aquestes dades, la direcció federal i la majoria de les direccions autonòmiques esperen millorar resultats en termes de percentatge de vots (el 2023, va tenir el 28,11%), però també en termes de poder. Però les últimes patacades fan ja dubtar les més optimistes. «L’objectiu és millorar resultats, tot i que ara sembli molt complicat; això sí, un any és una eternitat i tot depèn de com evolucioni la situació política», asseguren a Ferraz.
«Som davant un canvi de cicle»
Diversos barons autonòmics socialistes consultats per aquest diari són pessimistes. «La marca ara no ajuda gens», explica a EL PERIÓDICO un secretari general autonòmic, «el que passa a Madrid té moltíssima importància en les eleccions locals i la situació política general i la del PSOE en particular és dolenta; segons la meva opinió, estem davant un canvi de cicle evident».
Amb el vent en contra i com va avançar aquest diari, el partit aprovarà a finals de juny un calendari de primàries flexible de manera que les federacions puguin acollir-se a la data que millor els convingui: allà on els candidats estan clars, el partit prefereix que estiguin elegits al més aviat possible. Però en algunes ciutats importants la decisió fins i tot no està presa, amb la qual cosa l’elecció final podrà retardar-se fins al novembre o desembre. La secretària d’Organització, Rebeca Torró, està de gira per tots els territoris per parlar dels comicis municipals i de les primàries. Aquesta setmana ha sigut a Galícia i anteriorment ha visitat tot Andalusia, les Balears i algunes províncies de Castella i Lleó. En les pròximes setmanes recorrerà la resta d’Espanya.
«Es tracta de posar el partit a punt; iel PP arribarà en males condicions a les eleccions municipals del maig pels seus pactes amb Vox a Extremadura, Aragó, Castella i Lleó i Andalusia», aventuren a avançar en la direcció socialista, «i al maig estarem preparats per guanyar poder local».
Avançar les generals
Diversos alcaldes i secretaris regionals són partidaris d’avançar les eleccions generals perquè els comicis municipals, si se celebren abans, no recullin el vot de càstig al Govern de Pedro Sánchez. Així s’han pronunciat diverses vegades i en veu alta el president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, o alcaldes com la de Palència, Miriam Andrés, o León, José Antonio Diez. Però Ferraz insisteix que les eleccions generals seran quan toquen, l’estiu del 2027. Tot i que la decisió està en mans del president del Govern i sempre hi pot haver sorpreses.
Algunes federacions són una mica més optimistes. El secretari d’Organització del PSOE de Castella i Lleó i exalcalde de Burgos, Daniel de la Rosa recorda que el resultat de les autonòmiques del mes de març passat han sigut millors a vuit de les nou províncies de la regió que en el de les municipalsdel 2023. «I aspirem a continuar millorant, ens abocarem per aconseguir-ho», explica. En aquesta regió, per exemple, el PSOE governa tres capitals de província: Lleó, Palència i Sòria. I el 2027, aspira a mantenir-les i a guanyar també Zamora amb l’actual primer tinent d’alcalde, el socialista David Gago, ja que l’històric alcalde d’Izquierda Unida amb què governa, Francisco Guarido, ha anunciat la seva retirada.
A Andalusia, els pèssims resultats del 17M han fet tremolar el partit, que tem perdre poder local l’any que ve. De moment, María Jesús Montero continuarà al capdavant de la federació almenys fins a les eleccions generals. El PSOE-A aspira a guanyar localitats mitjanes i a mantenir les diputacions de Sevilla i Jaén i a recuperar la de Cadis.
En altres federacions, com Extremadura o Aragó, s’estan consolidant nous lideratges que el partit espera que puguin ajudar a remuntar el vol sobretot en els comicis locals. A la Comunitat Valenciana, diversos factors fan als socialistes alimentar esperances d’avanç a la regió: la gestió del desastre de la dana per part de la Generalitat, candidatures fortes com la de la delegada del Govern, Pilar Bernabé, a València capital, i la recuperació de Compromís com a soci a l’esquerra poden empènyer el PSOE a les tres províncies, segons fonts socialistes.
La situació de Castella-la Manxa és diferent per la posició política de García-Page, molt enfrontat a Sánchez. No obstant, des d’aquesta federació apunten que als municipis «el que més pesa a l’hora de votar és la política nacional». «I no pot ser que les municipals tornin a ser un plebiscit sobre Pedro Sánchez perquè els alcaldes i candidats patirien el vot de càstig al Govern; el 2023, es va parlar més de Bildu que dels ajuntaments», afirmen fonts pròximes al president castellanomanxec.
Finalment, i com apunta un secretari general provincial, el PSOE pot comptar amb un factor al seu favor l’any que ve: Vox es presentarà en molts més municipis de tot Espanya el 2027 que el 2023 i estarà més fort. Això podria dividir més el vot de la dreta, cosa que pot beneficiar indirectament el PSOE.
- Les germanes de la comunitat Vedruna lligada a l’escola marxen de Manresa
- Els titanosaures de Fumanya, a l'abast de tothom: el nou tram de passarel·la fa accessible tota la Ruta del Cretaci
- Denunciat un ramader per robar vedells, els hi canviava els cròtals identificatius i els sacrificava com a seus
- Montserrat deixa memòria de Joaquima de Vedruna, fundadora d’una xarxa d’escoles amb forta implantació al Bages, Berguedà i Cerdanya
- Primeres paraules de Carles Porta sobre un hipotètic Crims del cas Andic: “Ho intentarem, però no és el moment”
- Joan García, de Sallent, entoma les credencials com a ambaixador del Bages
- El Govern transformarà la C-16 entre Berga i Bagà amb un desdoblament i un tercer carril reversible
- Multes importants al veïnat que faci trampes amb el reciclatge a Manresa