Cas Zapatero
La UDEF revela que el matrimoni Zapatero-Espinosa va cancel·lar una hipoteca en 11 mesos amb una transferència de 498.000 euros
Els investigadors desgranen el flux de diners que s’atribueix a la trama i destaquen l’adquisició d’un pis per 580.000 que van pagar en la seva totalitat abans que transcorregués un any
Ángeles Vázquez
La Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia detalla en un dels informes aportats al cas Zapatero on van anar els diners manejats per la presumpta trama de corrupció. Entre les seves conclusions figura que l’expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero i la seva dona, Sonsoles Espinosa, van comprar un immoble a Madrid el 26 de gener del 2024 per 580.000 euros amb un préstec bancari per valor de 500.000 euros que van cancel·lar en 11 mesos a través d’una transferència de 498.000 euros.
L’informe, al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO, assenyala que el préstec hipotecari per poder adquirir l’immoble va ser concedit pel Banco Santander i que es va cancel·lar anticipadament el 16 de gener del 2025, mitjançant una transferència en la qual figurava com a ordenant Sonsoles Espinosa.
Segons la informació d’intel·ligència financera estudiada pels investigadors, els diners de l’entramat investigat arribava a un compte al Santander de la qual era titular el matrimoni a través de transferències de tercers. «Els fons no es mantenien en aquest compte, sinó que eren derivats a altres comptes també titulats» pel matrimoni, dos a la mateixa entitat i una tercera a CaixaBank.
L’informe explica que en un primer moment ha donat «compte del flux de fons canalitzats cap a l’estructura societària controlada per Julio Martínez Martínez Martínez, amb origen a Plus Ultra Líneas Aéreas, ja fora de manera directa, a través de Caleton Consultores o Summer Wind, o amb origen en terceres societats com Intelelicencia Prospectiva, Softgestor o Grup Aldesa. Una vegada fet això, s’enyoritza el destí final d’aquests fons.
Sense ingressos i 2,66 milions
«Segons la informació disponible, la societat Intel·ligència Prospectiva, societat sense pràcticament ingressos al marge de les aportacions dels seus socis i amb un volum de moviments en comptes de 2,66 milions d’euros entre 2020 i 2025, remet, en aquest període, 368.258,72 euros a Anàlisi Rellevant (sota control formal de l’amic de l’expresident del Govern Julio Martínez), 561.440 euros a Whathefav (de les filles de Rodríguez Zapatero) i 266.200 euros a Gate Center (en total, gairebé 1,2 milions d’euros).
Anàlisi Rellevant, que es nodreix a més de Plus Ultra, Softgestor i Grup Aldesa, remet fons per import de 490.780 euros José Luis Rodríguez Zapatero i de 239.755 euros a l’empresa d’Alba i Laura Rodríguez Espinosa. Gate Center, organització vinculada a l’expresident del Govern i Daniel Romero-Abreu Kaup, remet 352.980 euros al primer i 171.727 euros a Whatefav. Finalment, el grup Thinking Heads, de Daniel Romero-Abreu i format per Thinking Heads Group i Thinking Heads Americas, hauria abonat a Rodríguez Zapatero un total de 681.318 euros i 12.297 euros a l’empresa de les seves filles.
Els agents també han analitzat els comptes de les filles de l’expresident, que haurien rebut importants transferències amb origen en el compte de la seva empresa. La de Laura «n’hauria rebut 247.191 euros entre abril del 2021 i desembre del 2025», mentre la de la seva germana rebria 199.904 euros entre abril del 2023 i desembre del 2025. En totes dues figura com a autoritzat el seu pare, l’expresident del Govern.
- La dissenyadora Ágatha Ruiz de la Prada bromeja sobre la mort d’Isak Andic i la possible implicació del seu fill
- Dos ferits, un d’ells crític, en un xoc entre una moto i un cotxe a la ronda de Manresa
- La revolució sexual de les dones grans: 'Amb 89 anys, tinc relacions amb diferents homes fora de la residència
- Metgessa víctima d'una agressió explica el cas: 'Van arribar els crits i els insults, fins que em va voler picar
- Alerten de la presència de Listeria en formatges frescos de quatre marques
- La periodista Àngels Barceló abandona la Cadena SER
- El cas de Quim Junyent, de Balsareny, una lliçó necessària a la Masia del Barça
- Potser que no critiquem tant la sanitat i que comenci a dimitir algú que no va fer el que tocava