Confirmat un nou cas d'hantavirus entre els espanyols en quarantena a Madrid
El pacient és asimptomàtic
Nieves Salinas
El Ministeri de Sanitat ha confirmat un nou cas positiu d’hantavirus després d’una PCR en una de les persones que romanen en quarantena preventiva a l’Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. El cas correspon a un contacte estret identificat dins del seguiment epidemiològic activat després de la detecció inicial del brot al creuer Hondius.
La persona afectada es trobava sota vigilància clínica i aïllament des del seu ingrés, d’acord amb els protocols establerts pel Sistema d’Alerta Precoç i Resposta Ràpida (SIAPR). El positiu s’ha detectat durant els controls diagnòstics periòdics realitzats als contactes en seguiment. El pacient és asimptomàtic.
Després de la confirmació diagnòstica, el pacient ha estat traslladat a la Unitat d’Aïllament d’Alt Nivell (UATAN) de l’Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, on romandrà ingressat sota supervisió mèdica especialitzada i amb les mesures de bioseguretat previstes per a aquest tipus de casos.
Les autoritats sanitàries subratllen que la detecció del cas s’ha produït dins del dispositiu d’aïllament i control ja activat, per la qual cosa no modifica la situació de risc per a la població general ni altera les mesures de resposta epidemiològica actualment en marxa.
