Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Mundial de futbolMort a la C-55EuphoriaCas AndicLolita FloresTúnel del Cadí
instagramlinkedin

Confirmat un nou cas d'hantavirus entre els espanyols en quarantena a Madrid

El pacient és asimptomàtic

L'hospital militar Gómez Ulla de Madrid, aquest diumenge

L'hospital militar Gómez Ulla de Madrid, aquest diumenge / Javier Barbancho

Nieves Salinas

Madrid

El Ministeri de Sanitat ha confirmat un nou cas positiu d’hantavirus després d’una PCR en una de les persones que romanen en quarantena preventiva a l’Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. El cas correspon a un contacte estret identificat dins del seguiment epidemiològic activat després de la detecció inicial del brot al creuer Hondius.

La persona afectada es trobava sota vigilància clínica i aïllament des del seu ingrés, d’acord amb els protocols establerts pel Sistema d’Alerta Precoç i Resposta Ràpida (SIAPR). El positiu s’ha detectat durant els controls diagnòstics periòdics realitzats als contactes en seguiment. El pacient és asimptomàtic.

Després de la confirmació diagnòstica, el pacient ha estat traslladat a la Unitat d’Aïllament d’Alt Nivell (UATAN) de l’Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, on romandrà ingressat sota supervisió mèdica especialitzada i amb les mesures de bioseguretat previstes per a aquest tipus de casos.

Notícies relacionades

Les autoritats sanitàries subratllen que la detecció del cas s’ha produït dins del dispositiu d’aïllament i control ja activat, per la qual cosa no modifica la situació de risc per a la població general ni altera les mesures de resposta epidemiològica actualment en marxa.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. «Paquet no entregat per absència del destinatari»: per què cada cop més missatgers fan servir aquest truc?
  2. Potser que no critiquem tant la sanitat i que comenci a dimitir algú que no va fer el que tocava
  3. Artur Mas, sobre la dissolució de Convergència fa 10 anys: 'Vist amb perspectiva, potser ens ho podríem haver estalviat
  4. Dos ferits, un d’ells crític, en un xoc entre una moto i un cotxe a la ronda de Manresa
  5. La revolució sexual de les dones grans: 'Amb 89 anys, tinc relacions amb diferents homes fora de la residència
  6. El truc legal per jubilar-se abans: qui pot deixar de treballar als 61 anys?
  7. El cas de Quim Junyent, de Balsareny, una lliçó necessària a la Masia del Barça
  8. La Generalitat obre un nou pla d’ajut per treure uralita dels edificis, amb molta incidència a la regió central

Confirmat un nou cas d'hantavirus entre els espanyols en quarantena a Madrid

Confirmat un nou cas d'hantavirus entre els espanyols en quarantena a Madrid

La CGT denuncia que hagin donat l'alta a un treballador de l'oficina de Manresa que ha d'anar amb crosses

La CGT denuncia que hagin donat l'alta a un treballador de l'oficina de Manresa que ha d'anar amb crosses

Acte del 75è aniversari de l'Igualada HC, "Veus i memòria"

Acte del 75è aniversari de l'Igualada HC, "Veus i memòria"

Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: "El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general"

Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: "El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general"

Aarón Martínez, l’adolescent que fa art amb un boli Bic, estrena la seva primera exposició

Aarón Martínez, l’adolescent que fa art amb un boli Bic, estrena la seva primera exposició

El truc de l’OCU per guardar l’edredó a l’estiu sense que agafi olor ni humitat

El truc de l’OCU per guardar l’edredó a l’estiu sense que agafi olor ni humitat

L'Handbol Santpedor s'imposa en el top-4 aleví de Primera Catalana disputat a Calella

L'Handbol Santpedor s'imposa en el top-4 aleví de Primera Catalana disputat a Calella

Necrològiques del 26 de maig del 2026

Necrològiques del 26 de maig del 2026
Tracking Pixel Contents