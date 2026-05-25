Felipe González demana a Pedro Sánchez un avançament electoral després de la imputació de Zapatero
Ironitza dient que no veu l’expresident “amb capacitat de muntar l’enginyeria financera” que apunta la investigació, però alerta del seu “cost reputacional per a tothom” durant un acte amb grans empresaris valencians.
Mateo L. Belarte
L’expresident del Govern espanyol, Felipe González, ha reclamat aquest dilluns a Pedro Sánchez un avançament de les eleccions generals. “Hauria d’haver-hi eleccions aquest any”, ha assenyalat amb fermesa l’exdirigent socialista quan se li ha preguntat pel tauler polític estatal actual i especialment després de la imputació de l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero, un procediment que ell allunya de qualsevol sospita de lawfare.
Qui va ser líder de l’Executiu central entre 1982 i 1996 ha participat en una trobada amb l’Associació Valenciana d’Empresaris (AVE), presidida per Vicente Boluda. Durant un col·loqui moderat per Diego Lorente, director del lobby, i amb la presència de grans patrons com Juan Roig, l’expresident ha tornat a ser molt dur amb Sánchez, a qui ha reclamat que convoqui eleccions “aquest any”.
González, citant també el crític Emiliano García-Page, ha demanat al president del Govern espanyol “respecte per la infanteria”, en al·lusió aparent a les conseqüències electorals que creu que podria patir el partit en altres àmbits com a resultat del desgast que acumula el Govern de Sánchez. L’expresident ha recordat en diverses ocasions l’absència de Pressupostos Generals de l’Estat per tercer any consecutiu, un altre dels mantres amb què la dreta colpeja el Govern de coalició.
L’exemple de Corina Machado
Ha assenyalat també que és partidari de “lideratges exercits en benefici dels altres, de la població, i no en benefici propi”. Ha posat com a exemple l’opositora veneçolana María Corina Machado i el seu “lideratge no mercenari”, sense concretar gaire més. Igualment, ha destacat la importància de “fer-se càrrec de l’estat d’ànim de la gent” davant les informacions judicials que encerclen el Govern.
Pel que fa a l’última novetat, la imputació de Zapatero, ha tornat a apel·lar a la presumpció d’innocència de l’expresident, però ha rebutjat qualsevol ombra de guerra judicial remarcant el “garantisme” del jutge que dirigeix la instrucció. En aquest sentit, ha demanat esperar el curs de la investigació, tot i que ha afirmat que el cas té un “cost reputacional” per a tothom, per al país i per al partit.
Zapatero, “sense capacitat financera”
González ha confessat estar “aclaparat” per la imputació de l’expresident i, tot i admetre que està “molt en desacord” amb ell tant en política interior com exterior, ha mantingut una certa prudència respecte a la investigació i les possibles responsabilitats del socialista en la trama.
Això sí, en la seva defensa també hi ha hagut un atac: González ha assenyalat que no considera que Zapatero tingui “la capacitat per muntar una enginyeria financera” com la que descriu el sumari. “Que Zapatero hagi arribat a saber què és una offshore no ho veig. Ara, que es deixi arrossegar per Maduro i Delcy Rodríguez…”, ha dit, deixant tots els escenaris oberts.
“Si treballés per al PP ja haurien guanyat, imbècils”
L’expresident s’ha alineat amb el PP d’Alberto Núñez Feijóo amb aquesta petició d’avançament electoral i també a l’hora de descartar una possible moció de censura a Sánchez. Ha assenyalat que si ell “fos del PP” no seria partidari de presentar-la perquè “deixaríem de parlar d’això [els fronts judicials del Govern central] per parlar de la moció”.
González no ha amagat les enemistats que s’ha guanyat arran de les seves reiterades crítiques a Pedro Sánchez, però ha volgut deixar clar que no està al servei del PP. “Alguns al meu partit diuen que treballo per al PP. Jo els dic que no, que si treballés per a ells ja haurien guanyat, imbècils”, ha dit amb sorna.
