Investigació a la dona del president
L’UCO detalla que Begoña Gómez va fer pagaments «des de la seva esfera personal» per al desenvolupament del software de la càtedra que codirigia a la Complutense
Des de l’empresa Transforma TSC es van pagar 3.570 euros a una persona vinculada a les proves funcionals i difusió del sistema operatiu
Cristina Gallardo
La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil identifica a l’últim informe que ha entregat al jutge Juan Carlos Peinado, que imputa quatre delictes de corrupció a la dona del president del Govern, l’existència de pagaments realitzats «des de l’esfera personal» de Begoña Gómez a una persona vinculada a la fase final –proves funcionals i difusió– del software creat en relació amb la càtedra de Trasformació Social Competitiva que codirigia a Universitat Complutense de Madrid.
Concretament, segons l’informe al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO, es van emetre dues transferències a una persona Sandra A.A, adscrita en aquell moment a la Cambra de Comerç, derivada d’una suposada despesa de taxi, i una altraveu inculada a l’empresa creada per la mateixa Gómez (Transforma TSC SL) per valor de 3.570 euros de la qual «es desconeix la motivació».
L’UCO apunta a aquestes transferències en un capítol en què mira d’aclarir si va existir o no un possible aprofitament personal per part de Gómez de l’eina desenvolupada i la vinculació aliena a la Universitat. Afegeix que, sobre l’empresa creada per la dona de Pedro Sánchez, «no és possible precisar amb exactitud quines eren les seves aspiracions comercials, ja que el seu període d’activitat va abastar des del novembre del 2023 fins al juny del 2024, després de l’obertura d’aquest procediment judicial».
Registre
L’informe de l’UCO remarca que Begoña Gómez va assumir també altres despeses com per exemple l’abonament dels registres de dues marques «per valor de 127,88 euros i 206,57 euros, respectivament, així com un pagament addicional de 23,19 euros relacionat amb una modificació introduïda en aquesta última». També va assumir dos costos derivats del registre del domini www.transformatsc.org per valor total de 118,58 euros.
Aquests pagaments «difereixen dels observats en altres de quantia similar o superior, derivats d’assumptes diversos relacionats amb la Càtedra o la Plataforma i que, a diferència dels anteriors, són assumits amb fons de la Complutense», continua el document policial. La defensa sempre ha assenyalat que aquestes gestions de registre es vanfer per indicació de la mateixa universitat, com es feia per responsables d’altres cursos de caràcter similar.
Contratació de Deloitte
Així mateix, els agents de la Guàrdia Civil criden l’atenció en la contractació dels serveis necessaris per al desenvolupament de la Plataforma abonats per la Complutense, concretament a Making Science Group SA i Deloitte Consulting SLU. En concret, en el cas de Deloitte Consulting SLU, es van tramitar dos expedients «que s’haurien elaborat com un mer marc administratiu, amb l’únic objectiu de dotar d’aparença de legalitat la contractació d’aquests serveis, que s’hauria dut a terme novament al marge del procediment establert per la normativa».
Malgrat que els pagaments a aquesta consultora sí que es van sustentar en un contracte menor i en una posterior contractació mitjançant procediment obert, l’UCO revela que les adjudicacions a Deloitte «no només estaven premeditades sinó que la consultora ja havia iniciat les seves funcions anteriorment a l’adjudicació del primer contracte»; al mateix temps que «la prestació real dels seus serveis no va guardar relació amb els terminis formals d’execució dels dos contractes».
Finalment, l’informe afirma que els requisits i condicions exigits per als dos contractes «es van emmotllar a les condicions predefinides per Deloitte i la Càtedra, inclòs el preu, i fins i tot, es dedueix de la seqüència de fets analitzada que s’haurien sol·licitat ofertes de forma simulada o en unes condicions que van propiciar una limitació de la concurrència a la resta de licitadors i en benefici de Deloitte».
Respecte a la firma Making Science Group SA, la seva contractació es va portar a terme, conclou l’UCO, «sense ni tan sols haver tramitat un expedient administratiu a l’efecte, malgrat correspondre-li per raó del seu import (20.000 euros sense IVA). No obstant, ja que la unitat interventora competent va detectar aquesta disfunció una vegada prestat el servei, el pagament va ser alliberat amb l’objecte d’evitar un enriquiment injust de la Complutense».
