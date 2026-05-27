Investigació al PSOE
El jutge situa la carta a la ciutadania de Sánchez en l’inici de la trama del PSOE per «desestabilitzar» les causes judicials contra el Govern central
El jutge Pedraz ha imputat la gerent del PSOE i apunta al número dos de Santos Cerdán en un nou front contra el partit amb una desena d’investigats
L’UCO entra a la seu del PSOE a Ferraz, en directe | Última hora de la compareixença de Sánchez i l’entrada a la seu de la Guàrdia Civil
Cristina Gallardo
El jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz inclou en la interlocutòria en la qual ha autoritzat l’operació desenvolupada aquest dimecres a la seu nacional del PSOE i diversos domicilis una menció a la ‘carta a la ciutadania’ en la qual el president Pedro Sánchez es plantejava la seva permanència en el Govern després de la imputació de la seva dona, Begoña Gómez.
«És precisament en aquell període de reflexió quan per part del Santos Cerdán –ex número dos del PSOE– s’assenyala una reunió a la seu que el PSOE té al carrer Ferraz, que va tenir lloc el 26.04.2024», afegeix el magistrat en la interlocutòria, a què ha tingut accés EL PERIÓDICO, sobre una presumpta trama dirigida a desestabilitzar els procediments judicials que l’afectaven el PSOE o el Govern.
«Així ho fa saber Leire (l’exmilitant socialista Leire Díez) a Vicente Fernández (expresident de la SEPI) quan li comunica: «Me’n vaig d’urgència a Madrid […] Santos m’ha ordenat anar-hi. Tenim informació que ajudaria el president», continua la resolució. En la seva interlocutòria, el jutge detalla que en la reunió del 26 de març van participar també l’exmilitant socialista Leire Díez, l’empresari Javier Pérez Dolset i el que llavors era director de comunicació del PSOE, Ion Antolín.
Per a l’instructor, aquests fets resulten «penalment rellevants» ja que «es van desenvolupar amb l’objectiu d’obstaculitzar de forma sistemàtica i continuada qualsevol procediment judicial o actuació policial que pogués impactar directament o indirectament en els interessos del govern o del PSOE, al capdavant de les quals se situa el que en aquell moment era el seu secretari d’Organització, Santos Cerdán».
El magistrat ha imputat Ana Fuentes, gerent del PSOE, l’exsecretari general del partit que va acabar a la presó pel cas Koldo, Santos Cerdán, i sis persones més, en un nou front obert contra el partit, que s’ha conegut quan els agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil es personaven a primera hora d’aquest dimecres, a la seva seu central, al carrer Ferraz de Madrid, per entregar un requeriment de documentació en relació amb aquesta investigació.
Ingerències de Leire
Sobre l’inici dels contactes d’aquesta trama, afegeix el jutge que l’‘ex número 3’ del PSOE era coneixedor que Leire Díez, «moguda per interessos de l’àmbit personal, en algun moment previ havia desenvolupat certes activitats que tenien per objecte la ingerència en diversos procediments judicials». En aquesta activitat d’ingerència la llavors militant actuava conjuntament amb l’empresari Pérez Dolset i la periodista ja morta Patricia López.
De moment, aquesta investigació s’integra en el denominat cas SEPI que va assumir aquest magistrat el mes de desembre passat, i que ja tenia com a imputats Leire Díez i també l’empresari basc Antxon Alonso, –‘soci’ a l’empresa Servinabar 2000 de l’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán–, i l’expresident de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) Vicente Fernández Guerrero per una presumpta trama d’adjudicacions irregulars d’obra pública. Fonts jurídiques expliquen a aquest diari que es tractaria de fets annexos molt similars als que ja investiga un jutge ordinari de Madrid i que previsiblement passaran a formar part d’una peça separada i a assumir les indagacions ja realitzades.
En execució del pla, que segons les indagacions hauria inclòs oferir remuneracions o favors a funcionaris de la Guàrdia Civil, investigats i fiscals a canvi d’informació o actes contraris a l’exercici dels seus càrrecs, «es va establir com a premissa atacar la correcta direcció de les investigacions en aquestes causes judicials pels magistrats instructors», en concret amb les jutges Beatriz Biedma (germà de Sánchez) i Mercedes Alaya (ERO a Andalusia); i amb l’instructor Juan Carlos Peinado(Begoña Gómez).
Per exemple, continua el jutge, es van dirigir «successives denúncies infundades contra la magistrada encarregada de la instrucció de la causa en la qual hi ha imputat David Sánchez Castejón (germà del president del Govern), la Fiscalia o l’UCO». Per a això, Leire Díez «hauria comptat amb l’impuls i el suport intel·lectual o financer de la resta dels investigats».
4.000 euros al mes
Així, cita expressament «Santos Cerdán (que hauria acordat remunerar-la per aquests serveis amb la quantitat de 4.000 euros mensuals amb càrrec als fons del partit), Gaspar Zarrías (que prestaria la seva societat com a vehicle per a aquests pagaments i assessoria jurídica), Ismael Oliver (lletrat de part dels implicats i vehicle de pagament de les quantitats destinades a Leire Díez a través de les seves societats), Jacobo Teijelo (lletrat de Cerdán),Sánchez Yepes (que també factura els seus serveis al PSOE) i Javier Pérez Dolset».
Per articular aquests pagaments «sense revelar l’ordenant d’aquests s’haurien utilitzat societats dels investigats (Zarrías, Oliver i Teijelo) amb el presumible concert de la gerent de la Secretaria d’Organització del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco, que emetia les oportunes ordres d’encàrrec sobre les quals elaborar factures falses que permetrien la transferència de fons amb destinació a Leire Díez».
La investigació realitzada fins al moment ha permès apreciar, segons el jutge, que l’organització va desplegar una activitat continuada i estructurada, articulada a través de diverses línies d’actuació coordinades entre si i orientades a la consecució de les seves finalitats.
En el si d’aquestes actuacions, haurien portat a terme diferents accions susceptibles de revestir rellevància penal. Com a mostra, apunta que funcionaris públics van ser objecte d’oferiments de diversa índole amb possible transcendència en el seu acompliment professional «i es va materialitzar almenys un oferiment, en aquest cas de naturalesa merament econòmica, a un testimoni en un procediment judicial i amb l’objectiu d’adequar el seu testimoni als seus interessos». A més, continua el jutge, es van obtenir informacions qualificades com a secretes posteriorment utilitzades per a les seves finalitats i es va pretendre «influir en determinats càrrecs públics per a l’obtenció de resolucions conformes a les seves pretensions».
