Qui és Ana Fuentes, la gerent del PSOE que ha estat imputada en el “cas Leire Díez”
La socialista malaguenya va arribar a ser la candidata a l’alcaldia de Ronda, parlamentària andalusa i diputada al Congrés
Gloria Pérez
Gairebé un any després, la Unitat Central Operativa (UCO) ha tornat a trepitjar la seu de Ferraz a primera hora d’aquest matí de dimecres. Poc després, el jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz anunciava la imputació de l’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán, de la gerent del partit, la malaguenya Ana María Fuentes, i de l’exvicepresident de la Junta d’Andalusia Gaspar Zarrías en la causa en què investiga l’exmilitant socialista Leire Díez.
Ana María Fuentes va ascendir al càrrec de gerent general de la formació socialista el 2021 i, com a tal, la seva activitat s’ha centrat aquests anys en la supervisió dels comptes i dels moviments econòmics del partit. Avui, 27 de maig de 2026, ha estat imputada en el cas de presumpta corrupció del cas “Leire Díez”. El jutge Pedraz la citarà a declarar per presumpta complicitat en pagaments irregulars a l’exmilitant socialista mitjançant la validació de factures suposadament fictícies o enganyoses amb aparença legal.
Qui és Ana María Fuentes
Després de la imputació de Santos Cerdán, aquest diari va explicar el juny de 2025 que la socialista havia estat ascendida i inclosa en el reduït equip de quatre persones que s’encarregaria de manera interina de la Secretaria d’Organització que dirigia l’exdiputat. Aleshores, el seu nom ja apareixia en les investigacions de la UCO en el “cas Mascaretes”, liderat per Koldo García, José Luis Ábalos i Santos Cerdán. En aquell moment, la malaguenya va ser defensada pel PSOE com una persona “íntegra” que portava un “control net” dels comptes de Ferraz.
Fuentes va marxar a Madrid fa uns 16 anys, quan va decidir abandonar la política institucional malaguenya. Durant la primera dècada dels anys 2000, la política rondeña ja es perfilava com una de les dones del socialisme amb més projecció dins del Partit Socialista malagueny, tot i que abans ja havia estat directora provincial de l’Institut Andalús de la Joventut a Màlaga entre 1998 i 2000. Anys més tard, el 2007, va arribar a ser la candidata a l’alcaldia a Ronda quan encara era regidora i posteriorment parlamentària andalusa i membre de la Mesa del Parlament d’Andalusia entre el 2000 i el 2004, any en què va fer el salt a l’àmbit nacional com a diputada.
Va deixar l’acta de diputada el 2011 i es va dedicar a l’àmbit de la gestió en diverses empreses fins que el 2018 es va reincorporar com a directora de l’Oficina de Compliment Normatiu del Partit Socialista Obrer Espanyol. Des de l’octubre de 2021 és la directora gerent del Partit Socialista Obrer Espanyol.
