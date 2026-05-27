Entrada de l’UCO a Ferraz
Sánchez promet actuar amb contundència «si hi ha comportaments irregulars nous» al PSOE
Al mateix temps que el president del Govern mantenia a primera hora una audiència amb el Papa, la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil entrava a la seu federal del PSOE al madrileny carrer Ferraz
Iván Gil
El president del Govern, Pedro Sánchez, s’ha compromès a col·laborar amb la justícia i a actuar amb contundència «si hi ha comportaments irregulars nous» en el PSOE després de la imputació de la gerent del partit, Ana Fuentes, i l’entrada de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guarcia Civil a la seu del PSOE per requerir documentació sobre Leire Díez, l’anomenada ‘lampista’ del partit. En declaracions als mitjans durant una roda de premsa des del Vaticà, després de celebrar una audiència amb el Papa Lleó XIV, el cap de l’Executiu s’ha referit a un requeriment, no a un registre, per insistir que hi haurà «total col·laboració amb la justícia».
Al mateix temps que el president del Govern mantenia a primera hora una audiència amb el Papa, la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil entrava a la seu federal del PSOE al madrileny carrer Ferraz. Els socialistes es van precipitar a desmentir el PP per assegurar que «no és registre ni finançament il·legal», al tractar-se d’un requeriment d’informació en relació amb Leire Díez i el cas SEPI. Per això, van acusar el PP d’utilitzar durant la sessió de control al Govern aquests dos termes que serien falsos i qüestionen que portessin preparades les preguntes amb aquest assumpte abans que es conegués públicament.
«Esperem que retirin les seves paraules i demanin disculpes», insten les mateixes fonts. El finançament il·legal és una línia vermella per als socis del Govern, com ha tornat a recordar aquest mateix dimecres el portaveu d’ERC, Gabriel Rufián. S’hauria imputat la gerent del PSOE, Ana Fuentes.
El cap de l’Executiu va iniciar el seu viatge a Itàlia aquest dimarts per oferir un discurs a la seu de la FAO, l’Agència de l’ONU per a l’Alimentació i l’Agricultura, en el marc de la Setmana de la Nutrició i en el context de les enormes disrupcions que està provocant el tancament de l’estret d’Ormuz. Després d’això, a la tarda va mantenir una trobada amb empresaris de diferents companyies com Navantia, Fincantieri, Indra, Leonardo, Sapa, Sacyr, Webuild, Renfe o Ferrovie dello Stato.
Des de la Moncloa ressalten la coincidència de missatges amb el Papa en matèria d’immigració, pau i intel·ligència artificial. Sense esperar que validi polítiques concretes del Govern durant el seu viatge a Espanya entre el 6 i el 12 de juny, sí que s’esperen missatges que reforcin mesures com la regularització extraordinària de migrants a què s’oposen Partit Popular, Vox i Junts.
