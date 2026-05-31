Sánchez demana temps: "Encara que maniobrin, arribarem fins al 2027 i més enllà"
Ataca l’oposició “tramposa” que barreja coses “per tractar d’“enderrocar” el govern amb les seves "males arts”
ACN
Madrid
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat “temps” perquè les transformacions que ha portat a terme el seu govern “arrelin” i s’ha compromès a seguir fins al 2027 “i més enllà” si així ho volen els espanyols. “Nosaltres no neguem els problemes, però no es pot negar el full de resultats. Fa vuit anys que avancem malgrat les dificultats i els problemes. Seguirem mantenint el full de ruta per seguir avançant fins al 2027 i més enllà, el que vulguin els espanyols”, ha exclamat en la cloenda del congrés de les Joventuts Socialistes. Sánchez ha atacat l’oposició "tramposa que barreja una cosa amb l’altra per tractar d’enderrocar el govern amb les seves males arts”.
