Bad Bunny es ‘cola’ en milers de centres educatius andalusos per una errada en el programari de les pantalles digitals
La Conselleria i el proveïdor de les pissarres digitals han conclòs que la incidència es va deure a «una actualització que va propiciar que un usuari autoritzat fes un ús ampliat» d’una funcionalitat «sense saber-ho»
Carlos Doncel
Bad Bunny va sonar dijous i divendres de la setmana passada en multitud d’escoles i instituts andalusos. De manera imprevista i simultània, la cançó Debí tirar más fotos de l’artista porto-riqueny va aparèixer a les pissarres digitals acompanyada del missatge «A petició d’Irene». Un incident que la Conselleria d’Educació, després de la investigació corresponent, ha negat aquest dilluns que es degui «a una bretxa de seguretat o a un accés extern no autoritzat al sistema».
«En cap moment no han estat en risc la seguretat ni la privacitat de cap dada de l’alumnat, del professorat ni dels mateixos centres educatius», asseguren des d’Educació en un comunicat. Després de «la revisió tècnica realitzada tant per la Conselleria com pel proveïdor SMART Technologies», s’ha descartat que es produís «un pirateig o un accés extern no autoritzat al sistema en la reproducció d’un arxiu d’àudio no previst a les pantalles digitals interactives dels centres educatius d’Andalusia».
«La incidència va tenir l’origen en una actualització del sistema que va permetre que un usuari autoritzat pogués fer un ús ampliat, sense saber-ho, d’una funcionalitat de missatgeria», expliquen aquestes mateixes fonts oficials. «D’aquesta manera, va poder enviar un arxiu d’àudio (una cançó escollida per l’alumnat per indicar el canvi de classe) a totes les pantalles de la plataforma Smart de tots els centres educatius d’Andalusia (unes 40.000), quan el que pretenia era programar aquest àudio, tal com venia fent des del mes d’abril, per a les pantalles del seu propi centre educatiu».
El proveïdor llança un missatge de «tranquil·litat»
SMART Technologies, empresa proveïdora de les pissarres digitals, també ha enviat un «missatge de tranquil·litat al professorat, a l’alumnat, a les famílies i als equips directius».
«No s’ha produït cap accés extern no autoritzat, ni hi ha hagut cap bretxa de dades ni de seguretat. Els panells interactius no han estat objecte de cap pirateig ni de cap ciberatac, i no s’ha vist compromesa informació personal de l’alumnat, del professorat, dels equips directius ni dels usuaris.»
«Un cop detectada la situació, es va procedir de manera immediata a analitzar-la, contenir-la i resoldre-la, en coordinació amb els equips tècnics corresponents», expliquen des de SMART Technologies. «Així mateix, es continuen revisant els registres i els mecanismes de control associats per reforçar les mesures preventives i evitar que una situació similar es pugui repetir», asseguren des de la companyia.
