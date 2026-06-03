La Guàrdia Civil diu que el PSOE va pagar 20.000 euros en anuncis del PSC a un digital a canvi d'articles favorables
Missatges de Leire Díez i una periodista, i uns àudios no identificats apunten a una batalla mediàtica "contra el fang"
Pol Solà
La Guàrdia Civil apunta que la suposada trama de l'exsecretari d'Organització del PSOE Santos Cerdán i l'exmilitant socialista Leire Diaz que buscava "protegir" el partit dels atacs judicials va pagar 20.000 euros a un diari digital afí mitjançant anuncis per a la campanya electoral del PSC en les eleccions al Parlament del 2024. Basant-se en missatges entre Díez i la periodista d'aquest digital Patricia López, ja morta, i en uns àudios publicats fa unes setmanes per 'El Confidencial', l'UCO arriba a la conclusió que el digital 'Crónica Libre' va cobrar uns 20.000 euros en bàners publicitaris de la campanya del PSC. En concret, l'agència de mitjans que feia la campanya va inserir els anuncis i va pagar per ordre del PSOE.
En l'informe policial remès fa uns dies per l'UCO a l'Audiència Nacional, s'analitza aquesta suposada trama de guerra bruta per lluitar en tots els fronts possibles contra "la màquina del fang", la persecució judicial i policial a l'entorn del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Un dels episodis és el pagament a un digital perquè investigués i publiqués notícies favorables a l'entorn del president o per desacreditar les investigacions judicials. Això s'hauria pagat, entre altres vies, amb diners de la campanya electoral del PSC al Parlament, del 26 d'abril al 10 de maig, que va acabar fent president de la Generalitat Salvador Illa.
Patricia López va ser periodista d'investigació del diari 'Público' durant molts anys i va destapar bona part de les 'clavegueres de l'Estat' centrades al voltant de l'excomissari de la Policia Nacional José Manuel Villarejo, també amb relació a la denominada 'Operació Catalunya'. L'abril del 2022 va fundar el digital 'Crónica Libre', de la qual era directora i propietària juntament amb altres dones periodistes. Va morir el desembre passat als 47 anys a causa d'un càncer agressiu.
La Guàrdia Civil diu que des del principi Leire Díez va estar vinculada al digital, del qual va dir que era sòcia. De fet, el mateix dia de constitució del grup mediàtic, Díez va transferir un 5% de les seves participacions a López, però l'UCO no sap d'on sortien les accions perquè en l'acta de constitució de l'empresa Díez no apareixia com a propietària.
El 24 d'abril del 2024, quan el president espanyol, Pedro Sánchez, va publicar la 'carta a la ciutadania' on es prenia dies de reflexió davant de la imputació de la seva esposa, Begoña Gómez, López va demanar a Díez que parlés amb el secretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, perquè deia que tenia "àudios i informació sobre les clavegueres contra Pedro Sánchez". Al cap de dos dies es va celebrar una reunió a la seu central del PSOE, al carrer Ferraz de Madrid, però López no hi va poder anar per motius personals.
Per això, la UCO diu que 'Crónica Libre' estava al servei del PSOE per contrarestar l'ofensiva policial i judicial contra l'entorn del president del govern espanyol.
A tot això, la Guàrdia Civil afegeix que el PSOE va pagar aquesta informació, notícies favorables i gestions fetes per Patricia López mitjançant publicitat electoral del PSC en la campanya d'aquella mateixa primavera al Parlament de Catalunya. Així, l'informe parla de "la posada a disposició del mitjà 'Crónica Libre' als interessos del grup", en referència als implicats en la trama. "Aquesta activitat hauria donat lloc a una sèrie de pagaments efectuats directament o indirecta pel PSOE", afegeix.
Com a exemple, en els dies i setmanes posteriors a la carta de Sánchez, el digital va publicar notícies sobre la suposada guerra bruta que havien patit altres socialistes com José Bono o el PSOE andalús i va informar sobre un suposat vincle entre Manos Limpias i el PP, entre altres notícies favorables al partit que encapçala el espanyol.
L'informe policial concreta que el digital hauria cobrat prop de 20.000 euros del PSOE. Així, el 29 d'abril al vespre, amb la campanya catalana ja començada, López va dir a Díez: "No ens deixis fora o fes pressió per les campanyes". El 6 de maig, López va tornar a escriure a Díez i li deia que tant el digital com ella personalment tenien deutes: "Deute CL i jo personalment necessito 7.000 perquè Hisenda em torni 24.000". A més, li va adjuntar un full de càlcul amb els comptes del mitjà de comunicació del mes d'abril d'aquell any.
Com a resposta, Leire Díez va enviar a la periodista el contacte de l'aleshores director de comunicació del PSOE, Ion Fernando Antolín, i li va dir que aquell "ja estava en el pla de mitjans", segurament en referència a la campanya electoral europea del 9 de juny següent. A més, Díez afegia que si calia ella mateixa podia parlar amb Santos Cerdán.
El 9 de maig López va enviar un missatge a Díez on suposadament li reenviava un missatge d'Antolín que li deia: "L'ordre ja està dins del pla de mitjans. L'agència que ens ho porta ja es posarà en contacte per gestionar-ho. Estarà prop dels 20K". Dies després, el 20 de maig, Patrícia López reclamava a Leire Díez els diners: "El Ion Antolín aquest em diu que ja ens ha posat els diners en la campanya, però la campanya comença i a nosaltres no ens ha trucat ningú. Li pots dir alguna cosa?". Díez li va dir que l'endemà li respondria.
Àudios
La Guàrdia Civil vincula aquests 20.000 euros a uns bàners publicats al digital durant la campanya electoral de Salvador Illa, però per fer-ho es basa en dues notícies de 'El Confidencial' de finals de març passat. En aquestes informacions, es publiquen els àudios d'unes converses entre dues persones no identificades, i amb la veu distorsionada, on parlen que els diners que va cobrar el digital els va pagar una agència de mitjans que els socialistes "van elegir" i que "fa la campanya al senyor Illa". Així, un interlocutor li pregunta a algú vinculat a la suposada trama i al digital: "Van ser 20.000 euros?". Aquest li respon que sí, i li explica que ho van cobrar "amb una campanya de Salvador Illa al diari" que es va treure quan van acabar les "eleccions catalanes"
Tot això, va servir perquè la setmana passada el magistrat de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz ordenés a l'UCO de la Guàrdia Civil que requerís al PSOE, entre moltes altres coses, documentació relativa a la campanya electoral del PSC a les eleccions del Parlament del 2024. Segons recollia la interlocutòria del jutge que ordenava a l’UCO requerir informació a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid, el magistrat reclamava tota la documentació interna i comptable relativa a aquests comicis, celebrats el 12 de maig del 2024. La petició incloïa els papers presentats davant la Sindicatura de Comptes de Catalunya i el Tribunal de Comptes sobre contractes, factures, despeses de propaganda, publicitat i serveis electorals durant el període oficial de campanya, comprès entre el 26 d'abril i el 10 de maig.
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