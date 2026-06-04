Cony, la gossa de la Policia que va descobrir l’enorme botí amagat a casa de l’amic de Zapatero
L’agent de la Unitat de Guies Canins va trobar 286.070 euros en bitllets a casa de Julio Martínez, que l’empresari amagava «dins d’un radiador», en una «bossa de pals de golf» i en una altra de «paper de Nadal»
Luis Rendueles / Vanesa Lozano
Té sis anys i és tota una veterana en l’especialitat de detecció de bitllets de curs legal (BCL) de la Unitat de Guies Canins de la Policia Nacional. Cony, una pastora alemanya bicolor, va ser l’agent K-9 que va descobrir, durant els escorcolls, el sucós botí de 286.070 euros que amagava a casa seva Julio Martínez Martínez, l’amic de l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero detingut durant l’operació Tíbet, que investiga la presumpta corrupció en el rescat de l’empresa Plus Ultra, segons ha sabut el canal d’investigació i successos de Prensa Ibérica, grup al qual pertany Regió7.
Juntament amb el seu guia humà, el passat 11 de desembre Cony va anar ensumant i assenyalant fins a 18 punts de l’habitatge de l’empresari, situat al luxós barri de Salamanca de Madrid, davant la sorpresa dels policies de la UDEF, que van anar trobant “paquets de bitllets” amagats en llocs recòndits, tal com van fer constar als seus informes: “un indicatiu de Guies Canins realitza una inspecció de l’immoble, marcant en diferents punts de la casa llocs on posteriorment es va trobar el diner en efectiu”.
Caixes de mudança
En total, detallen els agents en el seu atestat, Julio Martínez amagava 286.070 euros “repartits en diversos paquets per les diferents estances que conformaven l’habitatge, trobant-se en llocs tan diversos com a l’interior d’una bossa de golf, a l’interior d’una caixa de mudança, al fons d’una habitació plena de nombrosos estris i objectes, al bany...”.
L’empresari, a qui els informes de la UDEF i l’auto del jutge Calama situen com a presumpte lloctinent i testaferro de l’expresident Zapatero dins d’una presumpta trama de tràfic d’influències, guardava la major part d’aquests diners en una habitació que feia servir “per a emmagatzematge de caixes de mudança”, segons la Policia.
L’agent canina Cony hi va localitzar un total de 205.270 euros. Durant l’escorcoll d’aquesta habitació, la gossa, capaç de detectar diners amagats en amagatalls, parets, cotxes, maletes i dobles fons, va posar especial atenció en un “radiador de calefacció”, a l’interior del qual els agents de la UDEF van trobar “50.000 euros en bitllets de cinquanta”. També va marcar Cony una “bossa de paper de Nadal” que amagava altres “50.000 euros en bitllets de cinquanta” i una “bossa de pals de golf”, on la policia va recuperar “10.000 euros en bitllets de cinquanta”.
Fàbrica de Moneda i Timbre
L’agent Cony, amb un olfacte un milió de vegades més potent que el dels humans i entrenada per detectar en qüestió de segons l’olor de la tinta amb què s’imprimeixen els bitllets, també va trobar en aquella habitació diners “a l’interior d’una calaixera” (30.000 euros), “una caixa de gots” (25.000 euros) i en “un necesser” (5.270 euros en bitllets de cinquanta, deu i cinc).
Com els seus companys d’unitat, l’agent K-9 Cony ha participat en centenars d’operacions de la Policia Nacional per combatre els delictes relacionats amb el frau i el blanqueig de diners, amb una taxa d’èxit molt elevada. Per a això, han rebut entrenament i han fet pràctiques amb els materials i substàncies que porten els bitllets.
Els guies canins han ensenyat als seus gossos a “olorar els diners” gràcies a la col·laboració de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre, que facilita a la Policia Nacional diferents mostres de tinta amb què s’elaboren els bitllets, a més de bitllets triturats i bitllets amb les mateixes característiques que els autèntics però que no són de curs legal. Per als agents canins tot forma part d’un joc i, si ho fan bé, reben dels seus guies una merescuda recompensa, el seu snack o la seva joguina preferida.
Al bany, Cony va trobar 75.000 euros en “paquets de bitllets” que estaven amagats en una bossa de paper situada sobre un taulell i dins d’una bossa de plàstic, al costat d’una motxilla. Segons el sumari, Julio Martínez guardava més “paquets de bitllets” en altres estances de casa seva, com el bany i el saló. Però l’agent Cony, amb el seu privilegiat olfacte, no va deixar cap amagatall per descobrir. La gossa va indicar amb el seu nas al seu guia i als policies de la UDEF que hi havia diners amagats “al bany, al costat d’una motxilla d’esport i dins d’una bossa de plàstic”. En concret, segons el sumari, els agents hi van trobar “25.000 euros en bitllets de cinquanta”.
En aquell mateix lavabo, Cony també va ajudar els seus companys de la UDEF a trobar “49.900 euros en bitllets de cinquanta i altres 540 euros”, que estaven guardats dins d’una bossa de paper situada a la “encimera del bany, a la seva superfície”.
Sobres en xinès
L’escorcoll també va permetre descobrir “cinc sobres blancs amb diferents caràcters, aparentment en idioma xinès, la traducció dels quals sembla ser 10.000”. Dins de cadascun d’aquests sobres hi havia, efectivament, deu mil euros.
A més, amb ajuda de l’agent K-9, els investigadors van recuperar una altra part del botí “al saló de la casa, dins d’una bossa de viatge de tela escocesa”. Allà, l’amic de Zapatero havia guardat “4.550 euros, en bitllets de cinquanta, deu i cinc euros”. L’empresari també amagava 550 euros a l’“armari del passadís del seu habitatge”, que la gossa Cony va descobrir i assenyalar ràpidament amb el nas, abans que el seu guia la recompensés amb la seva joguina preferida.
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