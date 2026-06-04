Els dos pacients amb hantavirus podran rebre l’alta després de tres dies sense símptomes i dues PCR negatives
El protocol preveu un seguiment clínic de sis mesos per detectar possibles seqüeles de la infecció
ACN
El Ministeri de Sanitat ha actualitzat el protocol relacionat amb el brot d’hantavirus associat al creuer MV Hondius, que estableix que les persones contagiades que es troben ingressades en una Unitat d’Aïllament i Tractament d’Alt Nivell (UATAN) podran rebre l’alta hospitalària un cop hagin assolit la recuperació clínica. Per a això, hauran d’haver estat almenys tres dies sense símptomes de la malaltia i haver donat negatiu en dues proves PCR amb mostres d’orina i de frotis orofaringi, separades per 48 hores com a mínim. Els contactes que completin els 42 dies de quarantena hauran de tenir una PCR negativa abans de rebre l’alta definitiva i acabar les mesures de seguiment. Dos dels catorze passatgers espanyols aïllats han donat positiu.
Els estudis més recents sobre el virus Andes, la soca del brot mortal d'hantavirus al creuer, mostren que la detecció d’ARN viral a la sang pot persistir durant un període prolongat després de la recuperació clínica. Per aquest motiu, els criteris d’alta no es basen exclusivament en la negativització de la PCR en sang, sinó en l’absència de símptomes i en la negativització de les mostres biològiques més directament relacionades amb una possible eliminació del virus, com ara l’orina i l’exsudat orofaringi.
En conseqüència, el protocol preveu expressament que algunes persones puguin mantenir una PCR positiva en sang després de rebre l’alta hospitalària. L’evidència científica disponible indica que aquesta persistència del material genètic viral es pot prolongar després de la recuperació clínica, sense que s’hagi demostrat que això comporti un risc de transmissió de la malaltia.
En aquests casos, les persones afectades continuaran sota seguiment clínic durant sis mesos per monitorar-ne l’evolució, detectar possibles seqüeles i realitzar controls periòdics fins a la negativització de la prova.
Pel que fa a les persones que es troben en seguiment com a contactes, hauran de completar el període màxim de quarantena establert pel protocol. Si es mantenen asimptomàtiques durant tot el seguiment domiciliari, se’ls prendran mostres en finalitzar aquest període, que seran analitzades pel Centre Nacional de Microbiologia. Només després d’obtenir un resultat negatiu podran donar per acabades les mesures de seguiment i reprendre plenament l’activitat habitual.
Segons informa el Ministeri de Sanitat, aquestes mesures formen part del dispositiu de vigilància i control dissenyat per garantir la seguretat dels pacients, dels professionals sanitaris i de la població en general, aplicant el principi de precaució mentre continua el seguiment internacional del brot que va posar en alerta el món sencer el maig.
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