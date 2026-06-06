El Papa es reunirà amb víctimes d'abusos "comesos pel clergat" durant la visita a Espanya
En un comunicat, el Vaticà subratlla que la trobada l'ha organitzat "l'Església espanyola"
ACN
L'Oficina de Premsa de la Santa Seu ha confirmat que el Papa Lleó XIV, es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals "comesos pel clergat" durant la visita a Espanya que comença aquest dissabte. Aquest divendres a la nit, el director de la Sala de Premsa de la Santa Seu, Matteo Bruni, ha confirmat que s'efectuarà una trobada "organitzada per l'Església espanyola" amb víctimes d'abusos de l'Església. "En relació amb algunes notícies difoses per la premsa, puc confirmar que, durant els dies del pròxim viatge apostòlic, el Sant Pare es reunirà amb algunes víctimes d'abusos comesos per membres del clergat a Espanya", ha afirmat Bruni
Segons indica el Vaticà al comunicat, la trobada ha estat organitzada per l'Església espanyola i se'n facilitarà més informació a posteriori "respectant les víctimes, la seva voluntat i la seva privadesa", subratlla Bruni.
El Vaticà recorda que el març passat, la Conferència Episcopal Espanyola i la Conferència de Religiosos (CONFER) van signar, juntament amb el Defensor del Poble i el Ministeri de la Presidència espanyol, un protocol per regular el reconeixement i la reparació de víctimes d'abusos.
Aquest reglament estableix l'organització i el funcionament del sistema de reconeixement i reparació de les víctimes d'abusos sexuals a l'àmbit de l'Església catòlica, tot valorant també el Pla de Reparació Integral a Víctimes d'Abusos (PRIVA), que treballen des del febrer del 2025.
- La jutgessa sospita que Jonathan Andic es va desfer del mòbil perquè va desactivar l’aplicació de comptar passos just abans de viatjar a l’Equador
- Comprar habitatge en aquest poble de Catalunya costa menys de 90.000 euros: pisos reformats amb garatge i piscina
- Un pont destrossat, tres persones rescatades de dos cotxes a Sallent i el xoc d'un tren amb un arbre, entre les incidències de la pluja a la regió
- Pau Palomar, de Castellnou: de treure una de les millors notes de selectivitat a fer pràctiques de física a Suïssa i a estudiar als Estats Units
- Una nena de 10 anys està en estat crític després d'empassar-se per una teulada a Balsareny
- La multa que et pot caure si aquest radar de Manresa t'enxampa a més de 30 km/h
- Sílvia Orriols lamenta a la Patum 'que hi ha qui no sap gaudir de la festa
- El poble medieval de Catalunya que amaga pintures rupestres i un dels grans tresors ibèrics del país