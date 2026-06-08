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L’equip del papa Lleó XIV apunta que la reunió amb víctimes d’abusos a l’Església es podria produir aquest dilluns

Parla d’una trobada “privada” en la qual el pontífex pugui transmetre el seu “suport, reparació i delicadesa”

Lleó XIV, prop de la Cibeles de Madrid, on ha estat rebut per més d'un milió de persones

Lleó XIV, prop de la Cibeles de Madrid, on ha estat rebut per més d'un milió de persones / ACN

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ACN

Madrid

L’equip del papa Lleó XIV ha apuntat que la reunió amb víctimes d’abusos viscuts en el si de l’Església catòlica es podria produir aquest dilluns. Així ho ha explicat aquest diumenge el director de comunicació de la visita del pontífex, Rafael Rubio, que ha afegit que pel fet de no haver-se produït encara “és molt probable” que es faci aquest dilluns 8 de juny, sense donar detalls de l’hora ni el lloc on es faria, ni tampoc sobre les persones que participarien en aquesta trobada. “Volem mostrar el nostre suport, reparació i delicadesa a totes les víctimes”, ha explicat, “i pensem que estar al centre de l’atenció mediàtica abans de la trobada no reflecteix el clima d’intimitat i privacitat que pensem que s’hauria de produir”.

“Ens encantaria que aquells que ho desitgin puguin rebre el consol personal del Papa”, ha conclòs, "però és una cosa que no depèn de nosaltres i sobre la qual no tinc més informació més enllà que es farà".

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L’equip del papa Lleó XIV apunta que la reunió amb víctimes d’abusos a l’Església es podria produir aquest dilluns

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