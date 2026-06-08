María Jesús Montero presenta al Congrés la renúncia a l'acta de diputada per ocupar l'escó a Andalusia
La líder del PSOE andalús exercirà com a cap de l’oposició al govern de Moreno Bonilla
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ACN
Madrid
La líder del PSOE andalús, María Jesús Montero, ha anunciat aquest dilluns que ha presentat la renúncia a l'acta de diputada al Congrés dels Diputats, segons han informat fonts de la cambra baixa. Montero va renunciar-hi divendres passat i aquest dilluns ha entregat al Parlament d'Andalusia la documentació necessària per ocupar el seu escó.
La dirigent socialista ja va anunciar que deixaria l'escó tan bon punt es constituís el Parlament andalús. L'exvicepresidenta del govern espanyol va obtenir el pitjor resultat històric del partit amb 28 escons. D'aquesta manera, exercirà com a cap de l'oposició al govern de Moreno Bonilla.
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