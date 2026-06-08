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Víctimes d'abusos a l'Església acusen l'Estat de paralitzar la llei d'imprescriptibilitat per no "molestar" el Papa

El primer denunciant del cas Montserrat demana que els partits catalans al Congrés reclamin la compareixença de Bolaños

Miguel Hurtado davant la Nunciatura Apostòlica a Madrid

Miguel Hurtado davant la Nunciatura Apostòlica a Madrid / ACN

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Sara Soteras (ACN)

Madrid

El primer denunciant d'abusos sexuals a l'Abadia de Montserrat, Miguel Hurtado, ha acusat aquest dilluns el govern espanyol de posar la llei d'imprescriptibilitat "al calaix" per no "molestar" el Papa durant la seva visita. Així ho ha reclamat davant la Nunciatura Apostòlica a Madrid, on el president de l'executiu, Pedro Sánchez, s'ha reunit amb Lleó XIV, abans d'anar al Congrés. El també fundador de Reparación Integral Ya ha explicat que ha enviat una carta als partits de la cambra baixa espanyola perquè reclamin la compareixença del ministre de la Presidència, Félix Bolaños. "Esperem que els partits catalans que van aprovar la llei al Parlament de Catalunya la defensin amb ungles i dents a Madrid", ha afegit.

Hurtado ha exigit la compareixença de Bolaños en comissió perquè doni explicacions sobre la paralització de la llei i informi del seu calendari d'aprovació. "Que ens expliqui si definitivament se la volen carregar, i sobretot, si han arribat a un acord secret entre l'Església i l'Estat perquè aquesta llei no vegi la llum", ha afegit.

Partits catalans

En aquest sentit, ha admès que han rebut resposta d'alguns partits, entre ells algun català. La carta va enviar-se divendres. "Volem donar temps als partits per estudiar-se la informació", ha justificat.

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Així mateix, ha aspirat que la majoria de partits catalans demanin la compareixença de Bolaños. "Esperem que els partits catalans que van aprovar la llei al Parlament de Catalunya la defensin amb ungles i dents a Madrid", ha avisat. També ha reivindicat que "la llei s'ha d'adaptar a la víctima i o la víctima a la llei".

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