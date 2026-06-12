Leire Díez va xifrar en una desena les promeses incomplertes per la fiscalia
La ‘lampista’ del PSOE va anotar en un document les seves gestions sobre el germà de Sánchez, Villarejo i l’advocat de Puigdemont
Tono Calleja Flórez
La ‘fontanera’ del PSOE Leire Díez va xifrar en una desena el nombre de suposades promeses incomplertes per la fiscalia en les gestions que va realitzar en els casos del germà de Pedro Sánchez, David Sánchez; del comissari José Manuel Villarejo; de l’exsecretari de Seguretat del Ministeri de l’Interior del PP Francisco Martínez, imputat en el cas Kitchen; i del procediment Zed Worldwide, en el qual va ser processat un dels integrants de la trama, l’empresari Javier Pérez Dolset.
"Se li va dir que posés la denúncia a la Fiscalia General i l’hi van desestimar al moment", lamenta Leire Díez en un document denominat "Incompliments", que va ser agafat per la Unitat Central Operativa (UCO) entre les pertinences de la suposada ‘fontanera’ de l’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán. En aquest cas, l’exmilitant del PSOE es refereix a la denúncia que va interposar l’exjutge Luis José Sáenz de Tejada Vallejo contra la magistrada Beatriz Biedma, que va instruir el cas de David Sánchez, conegut amb l’àlies artístic de David Azagra. En una interlocutòria, el magistrat que instrueix el cas Leire Díez a l’Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha sol·licitat a la Fiscalia Superior d’Extremadura que li informin "sobre la destinació donada a la denúncia i, en el seu cas, testimoni complet de les diligències obertes arran de la denúncia interposada el 27 de novembre del 2024, que es va rebre a la Secretaria Tècnica de la Fiscalia General de l’Estat" i que va ser remesa "a la Fiscalia Superior d’Extremadura".
Tres suposats incompliments més de la fiscalia els refereix Leire Díez a les gestions que va portar a terme en el cas del comissari jubilat José Manuel Villarejo. "Ens van dir que l’advocat es dirigís al fiscal per quedar amb ell per arribar a un acord. Quan l’advocat es va acostar el fiscal li va dir que tenia ‘un telèfon atrotinat’ i que ni acord ni res", escriu la "fontanera", que després redacta: "Suposadament, el fiscal trucaria a l’advocat de Villarejo i aquesta trucada no s’ha produït". La tercera omissió seria que el comissari jubilat no va poder aportar les proves que assegurava tenir i "que demostrarien la corrupció" d’un magistrat del Tribunal Suprem.
En la declaració que va prestar el 25 de maig com a testimoni davant dels agents de la UCO, el lletrat Antonio José García Cabrera, que exerceix la defensa de Villarejo en les diferents causes en les quals està investigat el comissari, va explicar que "al final d’una vista es va dirigir al fiscal César de Rivas Verdes-Montenegro", al qual li va anunciar "que creia que tindrien una reunió partint de les converses mantingudes amb Leire Díez". No obstant, el funcionari públic li va respondre "que no coneixia res i que no li fiqués en embolics", per la qual cosa no va arribar a reunir-se amb ell.
La Fiscalia, sempre segons les anotacions de Leire Díez, també hauria incomplert les mateixes promeses que va fer a Villarejo, en el cas de Francisco Martínez, l’exsecretari de Seguretat del Ministeri de l’Interior del Govern de Mariano Rajoy, un dels deu acusats en el judici de Kitchen. A canvi de col·laborar se li hauria ofert beneficis penals.
"No van fer res"
El document de Leire Díez també al·ludeix a tres incompliments més. En aquest cas, relatius a l’empresari Javier Pérez Dolset, un dels onze investigats en el cas per col·laborar en la persecució al fiscal d’Anticorrupció José Grinda. "RCD, la Fiscalia recolzaria les peticions del Jutjat 10 de Barcelona sobre la fiança a RCD com a responsable civil subsidiari. I no van fer res", lamenda de nou Leire Díez, que al·ludeix al despatx RCD Concursal, els administradors concursals de Zed Worldwide, la mercantil de Pérez Dolset.
També es refereix a Gonzalo Boye, lletrat de l’expresident català Carles Puigdemont, que el 2025 va ser jutjat en un cas de narcotràfic. "Els fiscals no han seguit les indicacions de no continuar oferint acords a acusats per homicidi en grau de temptativa contra tres policies perquè incriminessin Boye", es queixa de nou Díez, que es refereix al processat Manuel Puentes Saavedra, que va involucrar Boye en la trama de tràfic d’estupefaents. Fonts pròximes a aquest lletrat nascut a Xile recorden que Puentes "va sortir de la presó malgrat estar complint pena per narcotràfic, estar imputat en la causa Mito i, a més, ser sospitós d’un homicidi a Colòmbia".
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