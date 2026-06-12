El Papa baixa de l'avió que el tornava de Tenerife a Roma després de detectar-s'hi una anomalia
La incidència endarrereix el comiat del viatge oficial a Espanya del pontífex
ACN
El papa Lleó XIV ha baixat de l'avió que l'havia de dur de les Illes Canàries a Roma després que s'hagi detectat una anomalia a l'aparell. El sant pontífex endarrereix, així, el comiat del viatge oficial a Espanya que l'ha dut primer a Madrid, després a Barcelona, on va beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família, i finalment a Tenerife. En aquesta última part del viatge, la immigració ha estat la protagonista de bona part dels actes del sant pare.
A Tenerife, el pontífex ha reivindicat l'acollida com "una oportunitat d'enriquiment entre pobles", ha advertit que “tots som, d’alguna manera, migrants” i ha llançat un missatge directe contra les màfies que s’aprofiten de les persones que intenten arribar a Europa. La visita havia de concloure oficialment amb la cerimònia de comiat a l’aeroport de Tenerife Nord-Los Rodeos. L'avió s’havia d'enlairar a les cinc de la tarda amb destinació Roma, però l'avaria ha demorat la sortida. Fonts de l'organizació del viatge a Espanya han calculat en mitja hora el retard de la sortida.
La jornada a Tenerife l’ha portat al centre d’acollida d’emergència Las Raíces, a San Cristóbal de La Laguna, on actualment resideixen 753 persones migrants. Després d'escoltar els testimonis de diversos residents i responsables del centre, el Papa ha elogiat la tasca de les administracions, les entitats socials i els treballadors que atenen els refugiats.
Ha reivindicat l’acollida com “una oportunitat d’enriquiment entre pobles” i ha demanat que cadascú “faci el que estigui al seu abast per fer del món un lloc més humà”. “Tots som, d’alguna manera, migrants”, ha asseverat aquest dijous en un acte en què prèviament havia pres la paraula la ministra d’Integració, Elma Saiz, la primera representant del govern espanyol en intervenir en tota l’afgenda.
Posteriorment, Lleó XIV s’ha traslladat a la plaça del Crist de La Laguna per participar en una trobada amb organitzacions eclesials i entitats dedicades a la integració dels migrants. Davant milers d'assistents, ha insistit que integrar no significa esborrar la història ni les arrels de qui arriba. “Qui arriba aprèn a habitar una terra nova i qui rep aprèn a fer més gran la seva pròpia casa sense perdre la seva identitat”, ha afirmat.
El pontífex també ha dedicat algunes de les seves paraules més dures a les xarxes criminals que operen en les rutes migratòries. Ha denunciat les màfies que trafiquen amb persones, retenen documentació, exploten treballadors i converteixen el sofriment en un negoci. “Atureu-vos. Per cada vida perduda i cada família enganyada haureu de respondre davant la justícia divina”, ha advertit.
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